«Мне нравится система Льюиса: он заставляет ребят играть в быстрый хоккей». Грабовский о перспективах белорусской сборной на ЧМ-2018

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Вегас Голден Найтс»:

Мне нравится система Льюиса: он заставляет ребят играть в быстрый хоккей. Иногда это тяжело понять. Я думаю, что на Чемпионате мира должно быть полегче – ребята привыкнут, будут более ответственные игры – не товарищеские игры, можно сказать. Есть ребята молодые талантливые, которым дорога открыта в сборную – приезжай, играй, доказывай, попадай в КХЛ, НХЛ. Поэтому будет всё от них зависеть: как они сыграют, как они настроятся. А ветераны-ребята помогут им. Я думаю, что с хорошим коллективом, хорошим настроем надо выходить на каждый матч, настраиваясь на победу.

У нас проблема, что если что-то не получается, все сразу руки опускают. Я думаю, это самое худшее, что можно сделать. Надо себя настраивать, что ты сильнее игроков других команд, не бояться. Только так ты можешь попасть наверх.

Льюис об участии сборной Беларуси по хоккею в ЧМ-2018: «Необходимо усиливать атаку, проведем точечную работу над ошибками»