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«Есть шанс показать себя». В Минске завершился Международный турнир по хоккею World Selects Invitational

30 апреля 2018 09:58
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Новости Беларуси. От хоккейных звезд нынешних – к звездам подрастающим. 29 апреля в Минске завершился международный турнир по хоккею World Selects Invitational, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Есть шанс показать себя». В Минске завершился Международный турнир по хоккею World Selects Invitational-1

«Есть шанс показать себя». В Минске завершился Международный турнир по хоккею World Selects Invitational-3

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Беларуси, Швеции, России, Казахстана, Чехии, Финляндии, Канады и США. Этим ребятам всего по 13, а некоторым – 14 лет, но они уже сражаются за честь своих стран на международной арене.

«Есть шанс показать себя». В Минске завершился Международный турнир по хоккею World Selects Invitational-6

Дмитрий Басков, директор минской СДЮШОР по хоккею с шайбой БФСО «Динамо», заместитель председателя Белорусской федерации хоккея:
Когда нет опыта международных встреч, приезжая на Чемпионат мира в первый раз и видя майку сборной Швеции, можно растеряться. А когда в детстве они будут играть против этих команд и будут видеть, что по большому счету ничем не отличаются, то психологически станут сильнее.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Басков

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