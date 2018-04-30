«Есть шанс показать себя». В Минске завершился Международный турнир по хоккею World Selects Invitational

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Беларуси, Швеции, России, Казахстана, Чехии, Финляндии, Канады и США. Этим ребятам всего по 13, а некоторым – 14 лет, но они уже сражаются за честь своих стран на международной арене.

Дмитрий Басков, директор минской СДЮШОР по хоккею с шайбой БФСО «Динамо», заместитель председателя Белорусской федерации хоккея:

Когда нет опыта международных встреч, приезжая на Чемпионат мира в первый раз и видя майку сборной Швеции, можно растеряться. А когда в детстве они будут играть против этих команд и будут видеть, что по большому счету ничем не отличаются, то психологически станут сильнее.

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