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«Раньше судили пять судей, а сейчас – электроника». Репортаж СТВ об Открытом Чемпионате Беларуси по фехтованию

30 апреля 2018 10:22
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Новости Беларуси. 29 апреля в Минске завершился Чемпионат Беларуси по фехтованию, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Раньше судили пять судей, а сейчас – электроника». Репортаж СТВ об Открытом Чемпионате Беларуси по фехтованию -1

«Раньше судили пять судей, а сейчас – электроника». Репортаж СТВ об Открытом Чемпионате Беларуси по фехтованию -3

Статус – это, конечно, хорошо, но что на самом деле? На дорожках и сборники, и юниоры, и ветераны. Это увеличивает конкуренцию и подстегивает угасающий интерес к такому красивому, артистичному и даже аристократичному виду спорта.

Обратил на себя внимание минчанин Юрий Алексеенко. Его стаж фехтования – более 40 лет. После длительного перерыва он вернулся на дорожку и сейчас успешно выступает, в том числе на международной ветеранской арене. Наш герой отмечает, что многое изменилось: от тактики ведения боя до самого понимания фехтования.

«Раньше судили пять судей, а сейчас – электроника». Репортаж СТВ об Открытом Чемпионате Беларуси по фехтованию -6

Юрий Алексеенко, участник Чемпионата Беларуси по фехтованию:
Очень много раз поменялись правила: раньше судили пять судей, а сейчас – электроника.

Подробности смотрите в видеоматериале.

«Раньше судили пять судей, а сейчас – электроника». Репортаж СТВ об Открытом Чемпионате Беларуси по фехтованию -9

«Раньше судили пять судей, а сейчас – электроника». Репортаж СТВ об Открытом Чемпионате Беларуси по фехтованию -11

«Раньше судили пять судей, а сейчас – электроника». Репортаж СТВ об Открытом Чемпионате Беларуси по фехтованию -13

# Фотофакт # Фехтование

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