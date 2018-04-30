«Раньше судили пять судей, а сейчас – электроника». Репортаж СТВ об Открытом Чемпионате Беларуси по фехтованию

Статус – это, конечно, хорошо, но что на самом деле? На дорожках и сборники, и юниоры, и ветераны. Это увеличивает конкуренцию и подстегивает угасающий интерес к такому красивому, артистичному и даже аристократичному виду спорта.

Обратил на себя внимание минчанин Юрий Алексеенко. Его стаж фехтования – более 40 лет. После длительного перерыва он вернулся на дорожку и сейчас успешно выступает, в том числе на международной ветеранской арене. Наш герой отмечает, что многое изменилось: от тактики ведения боя до самого понимания фехтования.