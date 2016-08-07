Французский гимнаст получил жуткий перелом на Олимпиаде в Рио

Новости Бразилии. Французский гимнаст Самир Айт Саид выполнял опорный прыжок и неудачно приземлился. Чемпион Европы 2013 года в упражнениях на кольцах и пятикратный призер чемпионата Европы получил перелом большой и малой берцовой костей. Его доставили в больницу. По последним данным, Самира готовят к операции.



Сириль Томмазон, французский гимнаст:

Это катастрофа. К сожалению, командный турнир для нас закончен, но мы не намерены останавливаться. В ближайшие дни поймем точно, что случилось с Самиром.

Во время транспортировки атлета уронили медики. Здесь подробнее.

Произошедшее сказалось на эмоциональном состоянии французской команды.

Сломленная шокирующей новостью, она не смогла пробиться в финал командного турнира. Гимнасты заняли последнее место.

Сириль Томмазон уже заявил, что не намерен отчаиваться, и пообещал болельщикам, что завоюет золотую медаль на Играх 2020 года в Токио.