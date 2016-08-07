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Медики уронили французского гимнаста, сломавшего ногу на Олимпиаде – момент попал на видео

07 августа 2016 14:41
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Новости Бразилии. В Сети появилось видео, снятое очевидцами, на котором запечатлено, как медики роняют носилки с французским гимнастом Самиром Айт Саидом. В социальных сетях инцидент вызвал бурю возмущения.

Мужчина сейчас находится в местном госпитале, где ему предстоит операция. 

Медики уронили французского гимнаста, сломавшего ногу на Олимпиаде – момент попал на видео -1

Напомним, 26-летний гимнаст выполнял опорный прыжок и неудачно приземлился. Чемпион Европы 2013 года в упражнениях на кольцах и пятикратный призер чемпионата Европы получил перелом большой и малой берцовой костей (здесь подробнее). Прогнозы неутешительны. По словам медиков, молодой человек может остаться инвалидом.

Гимнаст оптимизма не теряет. Находясь в больнице, он заявил, что обязательно вернется в большой спорт и завоюет золото на Олимпиаде в Токио.

# Олимпиада 2016 # Самир Айт Саид

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