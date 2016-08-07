Новости Олимпиады будут показывать на публичных мониторах Минска

Новости Беларуси. Мировые рекорды и борьба за выход в финал. К Олимпийскому Рио сегодня повышенное внимание во всём мире. В первый день соревнований порадовали белорусские гребцы. Карстен, Щербаченя и женская двойка вышли в следующий раунд Олимпиады в академической гребле. Хороший старт у девушек в турнире по настольному теннису. Гимнаст Андрей Лиховицкий смог пробиться в финал многоборья.

Большинство результатов становится известно, когда в Минске глубокая ночь. Но, специально для спортивных фанатов, трансляции повторяют. Причём в белорусской столице на самом большом мониторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сейчас идёт трансляция баскетбольного матча Беларусь–Япония. Женский баскетбол. Тренер – господин Буяльский, очень замечательный человек, воспитавший не одну плеяду замечательных спортсменов. Я думаю, девчонки соберутся. По-моему, тут пока счёт 53:49 в нашу пользу. Но я в интернете видел, что, к сожалению, концовочка матча не задалась. Но, я думаю, девчата соберутся.

Ещё впереди все заработанные медали. Я думаю, в лёгкой атлетике, возможно – в художественной гимнастике, у нас хорошая сборная. В метании копья.

Удачи! Мы болеем за них и надеемся, что привезёт побольше медалей.