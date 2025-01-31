Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз признан лучшим игроком дня в КХЛ

Напомним, «Зубры» накануне разгромили в Нижнекамске местный «Нефтехимик» с результатом 5:1. Нападающий внес свой вклад в итоговую викторию, в третьем отрезке он в течение трех минут оформил голевой дубль. Отечественный форвард в четвертый раз в сезоне и в карьере забил два гола за матч, получил 23 % голосов болельщиков и был признан лучшим по итогам четверга! Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут на льду «Минск-Арены» 2 февраля против омского «Авангарда».