Прямой эфир

Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз признан лучшим игроком дня в КХЛ

31 января 2025 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз признан лучшим игроком дня в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз признан лучшим игроком дня в КХЛ-1

Напомним, «Зубры» накануне разгромили в Нижнекамске местный «Нефтехимик» с результатом 5:1. Нападающий внес свой вклад в итоговую викторию, в третьем отрезке он в течение трех минут оформил голевой дубль. Отечественный форвард в четвертый раз в сезоне и в карьере забил два гола за матч, получил 23 % голосов болельщиков и был признан лучшим по итогам четверга! Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут на льду «Минск-Арены» 2 февраля против омского «Авангарда».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбол. Результаты белорусских молодёжных команд на турнире «Локоволей» в Новосибирске
31 января 2025 13:55

Волейбол. Результаты белорусских молодёжных команд на турнире «Локоволей» в Новосибирске

Вадим Шипачёв назначен капитаном дивизиона Тарасова на Матче всех звёзд КХЛ
31 января 2025 13:52

Вадим Шипачёв назначен капитаном дивизиона Тарасова на Матче всех звёзд КХЛ

Арина Соболенко примет участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе
31 января 2025 10:59

Арина Соболенко примет участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе