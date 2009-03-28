ХК «Гомель»: один шаг до чемпионства

«Гомель» сегодня дома одержал третью победу над минской «Юностью» – 4:0 – в четвертом матче финальной серии открытого чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шайбы у гомельчан забросили Владимир Копать (на 7-й минуте), Андрей Макров (на 30-й, в большинстве), Тимофей Филин (на 37-й, в большинстве), Евгений Соломонов (на 56-й, в пустые ворота).

В предыдущих поединках финальной серии дважды сильнее оказывался «Гомель» – 2:0 (в гостях) и 3:2 в овертайме (дома). Один раз верх взяла «Юность» – 3:2 в овертайме (в Минске).

Таким образом, счет в противостоянии до 4 побед стал 3:1 в пользу «Гомеля». Следующий поединок пройдет 30 марта в Минске. Если победит «Гомель», то он станет обладателем золотых медалей и завоюет путевку в Лигу чемпионов.

Если же 30 марта чемпион не определится, то остальные встречи пройдут 1 апреля (в Гомеле) и 3 апреля (в Минске).

Гомельчане не завоевывали медалей с 2004 года, когда стали бронзовыми призерами национального чемпионата. Чемпионом «Гомель» был в 2003 году.

«Юность» трижды становилась сильнейшей в стране – в 2004, 2005 и 2006 годах. В 2007 году минчане были бронзовыми призерами, в 2008 - серебряными.