ХК «Юность» в рамках Лиги чемпионов в овертайме одолел шведский «Вёкше»

Новости Беларуси. Хоккеисты минской «Юности» проводили 23 августа свой второй матч в Лиге чемпионов. После вымученной победы над чешской «Младой Болеслав» неделю назад подопечные Михаила Захарова пытались завоевать три очка в дуэли со шведским «Вёкше».

Нервы поклонников белорусского чемпиона снова подверглись испытанию на прочность. Хозяева льда дважды по ходу игры оказывались в роли догоняющих, но оба раза восстанавливали паритет. Затем «Юности» удалось вырваться вперед, однако шведская дружина также нашла контраргумент – 3:3.

Победитель в итоге определился лишь в овертайме, и, к счастью, им оказался белорусский коллектив. Героем вечера стал финский легионер Йессе Ниинимяки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность» (Минск):

Для нас это огромная победа над этой великой командой, где столько играет НХЛовцев, которые играли в свое время в НХЛ. Мы знаем, что команда немножко еще не в той форме, потому что у них было не так много тренировок. Поэтому я рад этой победе. Знаю, что в Швеции нам будет в три раза тяжелее. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня пришли в такое летнее время, не в игровое, не в хоккейное. Для меня это было удивительно. Молодцы. Им огромное спасибо. Мы всех ждем на следующем матче.

Сем Халам, главный тренер ХК «Вёкше Лэйкерс»:

Я смотрел предыдущую игру «Юности» в Лиге чемпионов и был впечатлен. Очень достойный уровень. В игре с нами этот уровень «Юность» подтвердила. Сегодня у нас было много удалений и меня это факт расстроил. Но соперник оказался сильнее по праву. Платт – это хороший игрок, у которого есть опыт выступления во многих лигах и на разных уровнях. Жаль, что нам придется расстаться с ним на время участия сборной Беларуси в олимпийской квалификации. Надеюсь, он проявит себя с лучшей стороны, а ваша команда оформит путевку на Игры в Корею. Желаю вам удачи.

Незадолго до матча на «Чижовка-Арене» состоялась пресс-конференция с участием исполнительного директора Лиги чемпионов Мартина Бауманна. По его мнению, минский лед в случае турнирных успехов «Юности» вполне может стать ареной для проведения финального поединка.

Мартин Бауман, исполнительный директор хоккейной Лиги чемпионов:

Наш спортивный директор очень впечатлен «Чижовка-Ареной». Начиная от раздевалок и заканчивая инфраструктурой. Думаю, ваша площадка имеет все шансы принять финал, если «Юность» станет одной из команд-участниц решающего поединка. Иметь в составе Лиги клуб из КХЛ нам просто необходимо. В конце концов, там тоже играют европейские команды. Также мы собираемся ввести лимит: не более 5 клубов от Швеции и Финляндии. Освободившиеся квоты получат клубы из Норвегии, Франции и Великобритании. Правда, большой проблемой является составление игрового графика, поскольку матчи Лиги чемпионов не должны пересекаться с турнирами под эгидой IIHF.