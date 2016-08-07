Сборная России отстранена от Паралимпийских Игр в Бразилии

Новости России. Сборная России не будет выступать на Паралимпийских играх в Бразилии. Об этом сообщил глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен.
Решение об отстранении российских спортсменов от Игр в Рио было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором сообщалось о подмене допинг-проб.
По словам Крейвена, существуют доказательства того, что во время Паралимпийских игр в Сочи осуществлялась подмена проб: 21 пробу семи российских спортсменов повторно протестировали. После отчета, подготовленного независимой комиссией WADA во главе с Ричардом Маклареном, было проведено новое расследование.
Филипп Крейвен, глава Международного паралимпийского комитета:
Изначально в докладе WADA упоминались 35 подмененных допинг-проб. Вчера команда Макларена добавила 10 анализов, и теперь мы имеем 45 проб 44 атлетов, которые были подменены. Мы достаточно много времени провели над изучением доклада Макларена, выслушали российскую сторону, но она не смогла доказать свою правоту.
Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.