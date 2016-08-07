Сборная России отстранена от Паралимпийских Игр в Бразилии

Новости России. Сборная России не будет выступать на Паралимпийских играх в Бразилии. Об этом сообщил глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен.



Решение об отстранении российских спортсменов от Игр в Рио было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором сообщалось о подмене допинг-проб.



По словам Крейвена, существуют доказательства того, что во время Паралимпийских игр в Сочи осуществлялась подмена проб: 21 пробу семи российских спортсменов повторно протестировали. После отчета, подготовленного независимой комиссией WADA во главе с Ричардом Маклареном, было проведено новое расследование.

Филипп Крейвен, глава Международного паралимпийского комитета:

Изначально в докладе WADA упоминались 35 подмененных допинг-проб. Вчера команда Макларена добавила 10 анализов, и теперь мы имеем 45 проб 44 атлетов, которые были подменены. Мы достаточно много времени провели над изучением доклада Макларена, выслушали российскую сторону, но она не смогла доказать свою правоту.