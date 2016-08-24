ХК «Арарат» из Армении примет участие в Высшей лиге чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Белорусская федерация хоккея решила привнести немного экзотики во внутреннюю ледовую жизнь нашей страны. В состав участников Высшей лиги – второго дивизиона белорусского хоккея – включен армянский клуб «Арарат». Но летать в Ереван остальным командам лиги не придется – представитель Армении будет тренироваться в Витебске, а домашние матчи проводить в Орше.

«Арарат» – не единственный зарубежный коллектив в розыгрыше Высшей лиги. Помимо кавказцев свое ледовое мастерство будут повышать в Беларуси хоккеисты «Энергии» из литовского Электреная, сообщили в программе «СТВ-Спорт».