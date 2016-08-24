Олимпийского чемпиона Владислава Гончарова встретили в родном Витебске

Новости Беларуси. Единственного в Беларуси обладателя олимпийского золота в Рио Владислава Гончарова сегодня встречали на малой родине – в Витебске. И первыми, с кем пообщался сильнейший батутист мира, стали воспитанники той самой спортшколы, где когда-то 20-летний чемпион начинал свой путь на олимпийский пьедестал.

Николай Казак, заслуженный мастер спорта по прыжкам на батуте Республики Беларусь:

Не успел с ним толком пообщаться, потому что его все хотят слушать, снимать. Всегда были традиции, очень сильная школа и постоянно мы привозили медали с чемпионатов мира, Европы. Закономерно было, что вот-вот и мы завоюем.

Воспитанники витебской школы батута, одноклассники, бывшие учителя и обычные витебчане встречали знаменитого земляка громко и радостно. Букеты цветов, фото на память и даже слезы.

Владислав Гончаров, чемпион ХХХІ Олимпийских игр по прыжкам на батуте:

Очень много людей. Не ожидал такого приема. Очень приятно. Для меня лично это очень важная медаль. Для спортсмена любого это очень важно. Мечта осуществилась.

Ольга Власова, тренер Владислава Гончарова:

Впереди ещё четырёхлетие, новые подготовки, новые подходы, так чтобы мы могли эту ступень удержать и не одну Олимпиаду, а две-три.

Сегодня же наш «золотой» батутист вручил Витебской детско-юношеской школе олимпийского резерва №1 сертификат

на 15 тысяч рублей. Это уже традиция в рамках проекта Президентского спортивного клуба «Олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.