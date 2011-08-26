ФК «Минск» в 1/16 финала Кубка Беларуси одолел «Партизан-2» и продолжил борьбу за трофей

Матч был отложен ранее из-за еврокубковой занятости подопечных Виталия Тараканова.

Дебют поединка, как показалось, исключил возможность появления интриги в этом противостоянии столичных клубов. Футболисты «Минска» уверенно расположились на «партизанской» половине поля и после небольшой пристрелки к воротам открыли счет. Андрей Разин на 12-й минуте воспользовался позиционной ошибкой защитников и с близкого расстояния точно пробил головой. 1:0 – команда Виталия Тараканова вышла вперед.

Через три минуты, однако, к вящему удивлению и недоумению «горожан» мяч влетел уже в их собственные ворота. Случилось это после симпатичного и плотного удара «партизана» Дубовика впритирку со штангой. Ничья – 1:1.

От такого нахальства соперников футболисты «Минска» отходили недолго. В середине тайма они дважды заставили голкипера «Партизана» Пищало грустно выгребать мяч из сетки. Сначала Дмитрий Климович эффектным ударом слету помог «Минску» снова повести в счете, а затем Роман Василюк беспощадно наказал противника точным ударом с пенальти – 3:1.

Самое интересное, что свое уже, казалось бы, надежное преимущество подопечные Виталия Тараканова слегка подрастеряли еще до перерыва. Автор первого «партизанского» гола Дубовик отличился еще раз за пять минут до антракта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Во втором тайме «горожанам» все-таки удалось избежать нервной концовки. Уверенно взяв мяч под внимательный контроль, они практически не позволили сопернику помечтать о следующей кубковой стадии. И окончательно развеяли «партизанские» иллюзии на 84-й минуте, когда Андрей Разин спокойно завершил красиво вычерченную атаку, установив итоговый счет.

«Минск» выиграл (4:2) и вышел в 1/8 Кубка Беларуси, где 21 сентября встретиться с бобруйской «Белшиной».