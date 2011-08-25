Брестское «Динамо» на своем поле неожиданно разгромило занимающий второе место «Шахтер» – 4:0

Брестское «Динамо» в последнее время, похоже, разошлось не на шутку. С приходом на тренерский мостик Сергея Ковальчука «бело-голубые» приносят своим поклонникам сплошь позитивные эмоции. Пятый матч под руководством молодого наставника принес в брестскую копилку очередные три очка.

Мало кто ожидал и предсказывал, что Мозолевский и компания, обосновавшиеся на предпоследней строчке чемпионатного реестра, сумеет разжиться победой в домашнем противостоянии со второй командой чемпионата, солигорским «Шахтером». А ведь динамовцы смогли. Причем «горняки» были биты крупно.

Уже на 15-й минуте счет во встрече открыл брестчанин Евгений Клопоцкий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Гости, разумеется, пошли вперед и попытались быстренько отыграться, но вновь пропустили. На этот раз отличился бразилец Рафаэл Лазари. Счет вырос до 2:0 в пользу динамовцев.

После перерыва «Шахтер» оказался в еще более затруднительном положении. Мало того, что «горняки» проигрывали 0:2, так еще на ровном месте солигорчанин Павел Ситко схлопотал удаление за неспортивное поведение. Так что буквально летавшим в этот вечер на крыльях уверенности и вдохновения динамовцам не составило большого труда довести дело до победной концовки.

Полчаса численного преимущества брестчане преобразовали еще в два голевых удара. А, следовательно, в крупную победу. Паскаль Менди, с которым, собственно, и повздорил удаленный Ситко, сделал счет крупным – 3:0. А довершил разгром гостей за шесть минут до финального свистка Владимир Хващинский – 4:0.

Для солигорского клуба это поражение стало вторым кряду. Подобного с командой Владимира Журавля в нынешнем сезоне не случалось. Причем оба поражения «Шахтер» потерпел от динамовцев. В прошлом туре – от минских, вслед за этим – от брестских. С общей разницей забитых и пропущенных мячей 1-7.

Надеемся, что солигорчане все-таки сумеют прервать черную полосу чемпионатных неудач. А за брестское «Динамо» искренне порадуемся. Команда Сергея Ковальчука поднялась уже на 10-ю табличную строчку, на которой мы не видели брестчан с далекого 10-го тура.