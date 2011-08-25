Жодинское «Торпедо» в третий раз в нынешнем сезоне сыграло вничью, ведя по ходу матча 2:0

Напомним, торпедовцы не смогли удержать перевес в два мяча в поединках против бобруйской «Белшины» и «Минска». В минувшую субботу сумели отыграть отставание в счете «Неман».

Вернувшийся к родным пенатам Сергей Солодовников сразу же произвел несколько изменений в стартовом составе гродненской команды. Место в воротах впервые в нынешнем сезоне занял Роман Астапенко, которого в прошлом году из основы вытеснил 22-летний Сергей Черник. Замена вполне резонная – в последнее время дела у молодого капитана «Немана» не очень ладятся. Впрочем, как и у «Немана» в целом.

Не все получалось у команды Солодовникова и в этой встрече. На 38-й минуте Вадим Евсеев, набравший отменную форму, снабдил мячом реактивного Артема Соловья, который проверил Романа Астапенко. 1:0 – гости вышли вперед и ушли с минимальным преимуществом на перерыв.

В дебюте второй половины Артем Соловей оформил дубль и поставил хозяев в затруднительное положение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако «Неман» этот момент не сломал. Не сломали команду и нелицеприятные высказывания требовательной гродненской публики.

На 68-й минуте Олег Страханович с передачи Ивана Денисевича, вышедшего, кстати, на замену пятью минутами ранее, сравнял счет. Чтобы отыграться у «желто-зеленых» была уйма времени, и они сумели уйти от поражения.

При втором взятии ворот не обошлось без прозорливости наставника гродненской команды. Поднятый со скамейки запасных Сергей Левицкий, которому, к слову, предшественник Солодовникова Александр Корешков не очень-то и доверял, хлестко пробил по воротам Артема Гомелько. Кипер с ударом справился, однако зафиксировать мяч не смог, лишь отразив его. В нужное время в нужном месте оказался Дмитрий Коваленок – 2:2.

Первый матч в нынешнем сезоне под руководством Сергея Солодовникова можно занести наставнику в актив. Его команда сумела найти в себе силы отыграть голевой дефицит в два мяча, за что, собственно, команду отблагодарила гродненская торсида после матча.