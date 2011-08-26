В своем дебютном матче на посту главкома «Витебска» Александр Синковец добился ничьей во встрече с минским «Динамо»

Футболисты, вышедшие на поле столичного стадиона «Динамо-Юни», в очередной раз продемонстрировали всю нестабильность результатов, демонстрируемых в чемпионате-2011, и минским «Динамо», и «Витебском».

Старт поединка куда больше удался гостям, которых на эту встречу вывел Александр Синковец, сменивший на этом посту главкома Сергея Боровского. Хозяева действовали первых минут 15 уж слишком сумбурно, за что были наказаны. Сергей Глазюков с помощью рикошета открыл счет во встрече. 1:0 – впереди «Витебск».

«Динамо» после пропущенного мяча заметно оживилось, что, собственно, и не удивительно. Правда, сравняли счет «бело-голубые» при непосредственном участии голкипера гостей Васютина. Излишняя самоуверенность Юрия привела к голевому удару Михаила Афанасьева – 1:1.

На перерыв команды ушли с равными цифрами на табло и при равной игре. После антракта вышли на поле в слегка измененных составах.

Сергей Овчинников, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Это тактическое соображение. Мы выпустили более конструктивного игрока, Ледесму. В принципе, надеялись, что он будет контролировать игру. Не скажу, что эта замена не оправдалась.

К Перепечко нет претензий, просто решили немного поменять тактический рисунок.

Правда, больших изменений в рисунок игры появившиеся на поле футболисты не внесли. Команды продолжали действовать с переменным успехом.

Сначала вышли вперед динамовцы. На дальний удар решился Станислав Драгун. В таких погодных условиях (на протяжении почти всего матча моросил дождь) любой удар в створ ворот имел достаточно шансов доставить голкиперу неприятности. Вот и удар динамовского капитана Станислава Драгуна стал голевым. И вновь не без доли везения. Правда, равенство на табло продержалось менее 10 минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фол Гавриловича в динамовской штрафной главный судья встречи Геннадий Левчук расценил желтой карточкой, ставшей для защитника второй, и пенальти. Александр Дегтярев с 11 метров не промахнулся – 2:2.

Поединок так и завершился, несмотря на то, что «Витебск» добирался на субботний поединок в субботу, что явно не прибавляло сил команде Синковца. Впрочем, на вопрос о том, как сказался выезд в день игры, наставник скромно ответил: «Я думаю, что судить надо зрителям – наложило или не наложило отпечаток».

Болельщики северян результат оценили, наверняка, положительно. Остались довольны игрой своей команды и поклонники динамовцев. Единственное – претензии у «бело-голубых» фанатов были к арбитру встречи Геннадию Левчуку, назначившему пенальти и удалившему 26-го номера минчан. Впрочем, момент этот – лишь частичка игры, которую мы все безгранично любим. Возможно, благодаря высоким чувствам к футболу, Сергей Овчинников не стал делать трагедии из ничьи с менее именитым «Витебском».

Сергей Овчинников, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Мы сыграли, наверное, не самую лучшую свою игру. К сожалению, нам очень трудно даются игры с командой, где все обороняются. В этом направлении, конечно, есть масса работы.

В принципе, пропустили необязательный гол. Всегда сложно отыгрываться, но мы сделали это. Во втором тайме попытались что-то добавить.

Я понимаю ребят, ведь очень много сил и эмоций было отдано в игре с «Шахтером». Мы этого опасались. В принципе, оно и случилось. Но это наши внутренние проблемы, и мы будет с ними разбираться.