Макс Ферстаппен может заменить Даниила Квята в команде «Ред Булл» в оставшейся части сезона

«Ред Булл» понизила Даниила Квята после неудачного выступления на Гран-при в России и заменила его на 18-летнего Макса Ферстаппена из «Торо Россо».

На Гран-при в России Даниил Квят два раза врезался в «Ферарри» Себастьяна Феттеля. Даниила переместили в молодежную команду «Торо Россо». Оба пилота будут в новой команде до конца сезона.

В прошлом году Макс Ферстаппен стал самым молодым гонщиком «Формулы-1» в возрасте 17 лет.

Макс Ферстаппен, гонщик:

Следующий шаг в моей относительно короткой карьере – это невероятная возможность находиться в команде «Ред Булл».

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер описал нидерландского гонщика, как выдающегося молодого таланта, а также отметил, что он рад предоставит ему возможность участвовать в гонках за команду «Ред Булл».

Хельмут Марко, руководитель программы подготовки гонщиков «Ред Булл»:

Предпринятый шаг ни в коем случае не понижение для Даниила Квята. Мы просто хотели помочь ему выйти из «огненного рубежа», а не вредить его карьере.

Принимаемые решения командой «Ред Булл» безжалостны. «Ред Булл» перемещает гонщиков в команду «Торо Россо», чтобы проверить молодых водителей, а затем либо повышает их в течение двух лет, либо понижает.

Эта проблема поднимает серьезные вопросы относительно будущего 22-летнего Даниила Квята. Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер говорил о Данииле Квяте как о «реальной сделке», когда тот пришел на замену Себастьяна Феттеля в 2015 году, спустя всего один год пребывания в команде «Торо Россо».

Кристиан Хорнер, руководитель команды «Ред Булл»:

У Дэни есть возможность продолжить свою карьеру в «Торо Россо», в команде, которую он знает. Эти изменения дадут ему шанс восстановить форму и показать свой потенциал.

Россиянин, который участвовал в большом количестве Гран-при во взрослой и юношеской командах, набрал больше очков, чем его напарник Даниэль Риккардо при участии в первом сезоне за «Ред Булл», был уже несколько раз перемещен в другую команду.

Даниил Квят выступал хуже Даниэля Риккардо в каждой гонке квалификации этого сезона. Но на Гран-при в Китае Даниилу Квяту удалось занять третье место. Колесо машины Даниэля Риккардо было проколото, в то время пока он лидировал.

Даниил Квят и Себастьян Феттель были вовлечены в споры по поводу двух последних гонок.

В Китае после гонки Себастьян Феттель повздорил с Даниилом Квятом. Во время гонки Даниил Квят врезался в заднюю часть болида Себастьяна, что привело к столкновению Себастьяна с напарником Кими Райконеном.

Даниил Квят врезался в болид Себастьяна Феттеля 2 раза на расстоянии 100 ярдов, что побудило четырехкратного чемпиона мира предъявить претензии своей команде, а затем и поговорить о езде Даниила Квята с Кристианом Хорнером.

В дебютном сезоне Макса Ферстаппена переманивают к себе как «Феррари», так и «Мерседес». Они надеются заполучить его для гонок в 2017 году.

У Макса контракт с «Ред Булл» до конца 2017 года, и решение о его продлении может быть мотивированно желанием обеспечить удержание, пожалуй, самой многообещающей восходящей спортивной звезды.