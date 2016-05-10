Деньги и теннис: кто, как и сколько должен зарабатывать

«Сейчас мы более популярны. Платите нам больше».

Простой довод Новака Джоковича, в котором кроется как философский, так и финансовый смысл. Зачем теннисистам-женщинам платить столько же, сколько платят теннисистам-мужчинам, если меньшее количество зрителей смотрят их матчи?

На всех четырех турнирах «Большого шлема» мужчины и женщины получают призовые в одинаковом размере (на «Уимблдоне» с 2007 года, на «Открытом чемпионате Франции» с 2006 года, на «Открытом чемпионате США» с 1973 года).

Новак Джокович, первая ракетка мира, выиграл в 2015 году три турнира «Большого шлема» из 4. Он был победителем в 93.18% своих матчей. Его награда только в призовых составила £14,5 миллиона.

Серена Уильямс, № 1 в мире по версии WTA, также выиграла три из четырех турниров «Большого шлема». Она выиграла 94.64% матчей в течение года. Ее общий призовой фонд – £7,3 миллионов.

Новак Джокович выразился по поводу неравенства, после побед вне турниров «Большого шлема». А также после того, как Серена Уильямс получила травму в октябре этого сезона.

Но это не историческая парадоксальность. В 2014 году Серена Уильямс вновь заняла первое место, выиграв один турнир «Большого шлема», семь чемпионских титулов и в конце года турнир WTA. Победы принесли ей £6,5 миллионов.

Высоко оцененный Новак Джокович выиграл один турнир «Большого шлема», семь чемпионских титулов и профессиональный турнир ATP. В итоге он заработал £9,9 миллионов.

После того, как Новак Джокович выиграл турнир в Индиан-Уэллсе, он заявил, что на мужской теннис приходят посмотреть больше зрителей, чем на женский. Он отметил, что это одна из причин, почему мужчины-тенниситы должны быть вознаграждены в большей мере.

Но это просто аргумент. Большинство любителей тенниса описывают себя, как любителей тенниса в общем, а не фанатов какого-то определенного турнира, для зрителей важна сама игра и характер игроков, а не пол теннисистов.

Частично это правда. Серена Уильямс отметила после финала в Калифорнии, что в прошлом году билеты на женский «Открытый чемпионат США по теннису» были проданы быстрее, чем на мужской чемпионат.

Новак Джокович обращает внимание на посещаемость своих матчей. Хотя в мире спорта в 21 веке, те, кто приходит в пустую посидеть на матчах, не столько способствуют финансовой выгоде, сколько телевизионным сделкам.

В финансовом году до 2014 года чемпионы Премьер-лиги «Манчестер Сити» заработали £47 миллионов не только за билеты, но и за все доходы во время матчей на стадионе «Этихад». За трансляцию матчей они заработали £133 миллиона. Профессиональный теннис строиться по схожему принципу.

Мужской теннис зарабатывает намного больше на трансляции матчей, чем женский. Прибыль от турниров WTA за 10 лет составила £365 миллионов. Стюарт Уоттс, руководитель Международной ассоциации теннисистов, в будущем прогнозирует доход в £904 миллиона за такой же период времени. Эти деньги снабжают соответствующие призовые фонды.

Это отражается в исторической и культурной предрасположенности к мужскому спорту. Спортивные игры и соревнования в той форме, в которой они транслируются, часто рассчитаны на мужскую аудиторию. Остальные СМИ уделяет большее внимание охвату мужских видов спорта, чем женских.

Если женщины-теннисисты являются бенефициарами в спортивных торгах на крупнейших мероприятиях, как утверждают некоторые из мужчин-теннисистов, то такими же являются и большинство мужчин-теннисистов.

Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надал очень рискуют. Люди ходят на соревнования с их участием, чтобы посмотреть на то, как они играют. За билетами на престижные соревнования собираются огромные очереди.

Но за кого из игроков большее количество зрителей пришли поболеть? Сколько людей из тех, кто присутствовал на чемпионате в Индиан-Уэллсе в воскресенье, пришли на матч, чтобы поддержать Милоша Раоника, которого Новак Джокович обыграл в двух сетах?

Как мужской, так и женский теннис не одобрен единодушно. Конкретные игроки и конкретное соперничество.

Новак Джокович замечательный игрок, он безжалостен как в подготовке к соревнованиям, так и на корте. Новаку Джоковичу очень повезло, его карьера совпала с карьерой Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея, ибо именно интенсивность и частота матчей между игроками, а не их пол, сделала их настолько популярными в спорте.

Однако неизвестно, сколько зрителей пришло на полуфиналы для того, чтобы посмотреть на то, как Дэвид Гоффин одержит победу над Милошем Раоником, а сколько людей пришло на игру Новака Джоковича с Федерером Надалом. Гоффин и Надал закончили матчи с одинаковыми призовыми вознаграждениями.

Одна популярность не может быть определяющим фактором. Если бы Милош Раонич выиграл в эти выходные, получается, что он должен был получить меньше призовых, потому что больше зрителей пришло посмотреть и поддержать Новака Джоковича? Должен ли был Федерер Надал получить больше денег, чем Новак Джокович в финале «Уимблдона-2014», потому что зрителей, которые пришли поболеть за Федерера, было больше?

Если и начинать спор о том, сколько и кто зарабатывает в теннисе, то было бы целесообразнее взглянуть на другие несоответствия. Например, на то, что Мария Шарапова выиграла в общей сложности один сет за 14 матчей против Серены Уильямс. Однако годовой заработок Уильямс ниже, чем у Шараповой, что подчеркивает незначительность Серены, которая выиграла 21 турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

Если и спорить о несправедливости в теннисе, то этот вопрос должен рассматриваться со стороны отношения к игрокам, а не со стороны наличных денег. Почему, например, превосходство в игре Серены Уильямс на женских турнирах часто описывают как скучное, в то время как об игре Новака Джоковича на кортах всегда говорят как о захватывающем зрелище. Почему в мужской серии игр, в которых спортсмен не смог подать мяч с двух попыток, матч все равно описывается зрелищным, не делая акценты на личность спортсмена, а в женском теннисном турнире то же самое часто списывают на умственную слабость или физическую нестабильность спортсменки.

Люди смотрят женский теннис, чтобы следить за характером участников их навыками и стратегиями.

Утверждать, что мужчины должны получать еще больше заработка, при том, что они и так получают больше, чем женщины, будет означать принижение женщин-теннисисток.

Спорт не похож на другие отрасли, в которых большинство из нас работают. Даже на самом начальном уровне спорт – это очень элитно. Если вы превосходно играете, вы выиграете.

Когда вы выигрываете, вы зарабатываете больше чем тот, с кем вы играли. В этом и заключается простота.