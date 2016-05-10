Почему нигерийский спорт погряз в скандалах, а атлеты стремятся менять гражданство

Призыв к лучшему руководству спортивных мероприятий известен не понаслышке каждому в Африке. В основном из-за жалоб.

В футболе. Бывший защитник «Аякс» и «Ювентус» Сандей Олисе уволился с поста тренера Нигерийской национальной футбольной команды, ссылаясь на обусловленные в договоре нарушения и отсутствия поддержки со стороны местной федерации.

Месяцем ранее спортсменов из Зимбабве дисквалифицировали на Кубке мира-2018 после того, как футбольная ассоциация страны не выплатила заработную плату бывшему национальному тренеру.

В легкой атлетике. Кения недавно предотвратила угрозу дисквалификации спортсменов своей страны в участии на Олимпийских играх-2016 из-за отказа выполнить обоснованную проверку спортсменов на допинг. За 4 прошлых года около 40 легкоатлетов из Кении были уличены в принятии допинга.

Теперь Кения, несомненно, будет гораздо лучше защищать то, что рассматривается в качестве одной из ее самых главных ценностей. Спортсмены, занимая призовые места в мировом спорте, позволяют непопулярным странам стать известными.

Рожер Милла, футболист из Камеруна:

Благодаря футболу маленькие страны могут стать великими.

Страны действительно могут добиться многого по средствам спорта. Но достаточно ли африканские руководители вкладывают сил в то, чтобы гарантировать успех?

С множеством различных спортивных дисциплин в 54 странах Африки мудро избегать обобщений, но если даже рассмотреть ситуацию, не вдаваясь в подробности, видно, что существенных проблем с руководством в Африке предостаточно.

Во время Кубка мира по футболу-2014 семь африканских стран лишились права на участие в матчах, так как тренера были уличены в выставление на игру недопустимых игроков. Административная оплошность, которая в последующем повторилась в еще одной стране мира.

Эта оплошность стала одной из самых неловких ситуаций, происходивших когда-либо в Южной Африке. Еще один нелепый случай произошел, когда президент Футбольной ассоциации поздравлял игроков по случаю попадания команды в Кубок африканских наций-2012, несмотря на то, что команда сыграла вничью, а, чтобы попасть в Кубок африканских наций, им нужно было победить.

Также следует рассмотреть Нигерию, страну с самым большим количеством населения в Африке и, возможно, самую помешанную нацию на футболе. Нигерии не удалось попасть на два Кубка африканских наций.

Дело совсем не в качестве нигерийских футболистов. Это доказала команда «Супер Орлы», выиграв трофей в 2013 году.

В последней отборочной кампании в течение 12 месяцев участвовали 3 тренера. Кампания сопровождалась бесконечными обвинениями среди тренерского состава и Футбольной федерации Нигерии (NFF).

Ссоры, которые затеяла Футбольная федерация Нигерии, привели к угрозе руководящим органом FIFA на запрет в принятии участия нигерийских спортсменов в соревнованиях.

У Кении были конфликты не только с руководящим органом легкой атлетики по поводу антидопингового кодекса.

Вышестоящие должностные лица по легкой атлетике были отстранены от своих должностных обязанностей Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) во время расследований, проводимых по поводу обвинений о несоблюдении антидопингового кодекса и отклонении от спонсорских средств, полученных от «Nike». Вышестоящие должностные лица отвергают обвинения.

Только после повторных угроз, предъявленных Кении, восточноафриканская страна издала закон «О введении антидопинговой программы в действие».

Плюс ко всему этому труд тренеров не оплачивается, спонсорские деньги теряются, бесконечные скандалы и плохая охрана на стадионах повторяются. Но среди проблем есть и хорошие истории.

Алжирская федерация футбола заслуживает особого упоминания в качестве активной спортивной администрации.

На протяжении нескольких лет FIFA склонялась к изменению правила на допуск игроков к матчам. А затем в 2004 году Антар Ахья стал первым футболистом, который представлял одну нацию на юношеском уровне во Франции, перед этим играя на взрослом уровне в Алжире.

В 2010 году, после того как правила изменились, североафриканцы попали на чемпионат мира. Они сыграли в своих первых матчах за четверть века.

«Сборная Кении по регби-7» выиграла «Мировую серию» в Сингапуре.

Результат был построен на усердной работе и решительности игроков. Кенийские спортсмены приняли участие в более чем 100 турнирах до своего первого успеха. Это подтвердило, что кенийские спортсмены хороши и их усилия были вознаграждены. Однако, к сожалению, у добросовестных африканских спортивных ассоциаций никогда не будет шанса, чтобы доказать их хорошее руководство.

Без трофея, который не всегда указывает на прогресс, старания спортсменов все равно остаются незамеченными.

Коррупция

Можно поспорить о том, что футбол доминирует в бюджетном вопросе среди других видов спорта.

Это, безусловно, одна из проблем в Африке, которую необходимо решить. Те, кто лидируют в непопулярных видах спорта, обычно не пользуются помощью каких-либо федераций.

Примером этому может стать спортсменка из Камеруна Франсуаза Мбанго, одна из двух легкоатлеток женщин, которая выиграла золото на Олимпийских играх, несмотря на рождение ребенка в течение турниров.

Она достигла успеха в 2004 и 2008 годах благодаря собственному неукротимому духу, тренировкам с сестрой в Париже, которым поспособствовала незначительная помощь от властей Камеруна.

С тех пор она поменяла национальность и стала француженкой.

Нехватка хороших африканских спортивных руководителей также заключается в том, что многие из них только идут на работу, чтобы заработать деньги или добиться признания обществом, и начать, например, политическую карьеру, а не карьеру в спорте.

В Южной Африке те руководители, которые посвятили себя футболу за последние два десятилетия, были вознаграждены Африканским национальным конгрессом (ANC) прибыльными постами в спорте, хотя и не всегда соответствующими их способностям.

Безразличие

Один из самых интересных аспектов в кенийской допинговой истории – это роль, которую играли сами атлеты во всем этом. В прошлом ноябре спортсмены оккупировали штаб-квартиру руководящего органа Федерации по легкой атлетики Кении, чтобы потребовать изменений.

Некоторые считают важным присутствие бывших спортсменов в руководстве, чтобы улучшить руководящий спортивный орган страны. Но сложно предугадать, поможет ли это.

Усилия одного оставляют желать лучшего.

Еще в 1950-х годах Ламин Диак из Сенегала с нереализованными олимпийскими амбициями специализировался в прыжках в длину. Он добрался до вершины успеха в легкой атлетике и был президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций с 1999 по 2015 года.

Все, чего он достиг при своем достаточно длительном руководстве, на сегодняшний день омрачено серьезными обвинениями, с которыми сталкивается не один спортивный руководитель Африки. Например, сознательное упущение руководителями из виду допинговых нарушений в обмен на взятки и личную выгоду. Ламин Диак находится под следствием французской полиции и отвергает обвинения.

Поэтому неудивительно, что такое количество спортсменов не достигают вершины успеха или просто уходят из спорта. В качестве примера рассмотрим нигерийского спринтера Фрэнсиса Обиквела.

В 2000 году он получил травму во время выступления за свою страну на Олимпиаде в Сиднее.

В больнице он был возмущен тем, как за ним ухаживают. Ему пришлось самому заплатить за операцию на коленном суставе. Поэтому он поменял национальность и стал португальцем.

4 года спустя Фрэнсис Обиквел стал первым португальцем, когда-либо выигравшим олимпийскую медаль. Затем он получил серебряную медаль за бег на дистанции 100 метров.