ФК «Ислочь» презентовал игровую форму на новый сезон и новых игроков

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Ислочь» презентовал игровую форму на новый сезон. Комплекты были представлены на суд болельщиков в Минске. Мероприятие прошло в дружественной атмосфере и даже, можно сказать, носило семейный характер: в показе формы приняли участие игроки команды вместе со своими женами и девушками. Главный вопрос (удалось ли клубу найти титульного спонсора) пока по-прежнему висит в воздухе. Во время показа место на груди футболистов пустовало.

Фамилии же на спинах в 2017 году будут написаны на белорусском языке. Кроме того, болельщикам были представлены новички команды – в кадровом плане клуб в межсезонье сработал более-менее ровно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Наверное, любому тренеру хочется, чтобы состав был сильнее, но, скажу честно, уже у нас начало вырисовываться что-то. Было тяжело. Мы в таком состоянии были месяц назад, что не получалось. Надо усилиться. Мы заняли седьмое место. Надо, чтобы были сильнее, чем свои футболисты. Конечно, наложило отпечаток – мы не могли предоставить такие финансовые возможности. Презентацию завершили автографы и фотографии, а также живое общение болельщиков с игроками и тренерским штабом. В новый сезон «Ислочь» вступает традиционно жадной до побед, но, разумеется, стряхивать с себя прошлогодний негатив команде придется еще долго.