В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК

Новости Беларуси. Спортивное расследование. В столице прошел второй национальный чемпионат по настольному теннису среди сотрудников Следственного комитета. В соревновании приняло участие 8 команд – по одной от каждой области, Минска и Центрального управления. Возраст участников – от опытных сотрудников до выпускников академии МВД. Характер и специфика работы спортсменов положительно отразились на качестве игры.

Чеслав Шамраев, начальник отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Это популяризация спорта. В фильмах, в жизни мы видим, что следователь – это, в основном, сидячая работа.

Теннис – это умение быстро думать, улавливать ходы противника и одновременно быстро двигать руками и ногами. Диана Янковская, следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Очень довольна, участвую второй год подряд. Занимаю первое место от управления Следственного комитете Брестской области. Рада, что вместо работы могу приехать сюда, отдохнуть, пообщаться с такими же, как я, сотрудниками и получить приятные эмоции.