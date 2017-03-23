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В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК

23 марта 2017 17:40
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Новости Беларуси. Спортивное расследование. В столице прошел второй национальный чемпионат по настольному теннису среди сотрудников Следственного комитета. В соревновании приняло участие 8 команд – по одной от каждой области, Минска и Центрального управления.

Возраст участников – от опытных сотрудников до выпускников академии МВД.

Характер и специфика работы спортсменов положительно отразились на качестве игры.

В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК-1

Чеслав Шамраев, начальник отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
Это популяризация спорта. В фильмах, в жизни мы видим, что следователь – это, в основном, сидячая работа.

Теннис – это умение быстро думать, улавливать ходы противника и одновременно быстро двигать руками и ногами.

Диана Янковская, следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
Очень довольна, участвую второй год подряд. Занимаю первое место от управления Следственного комитете Брестской области. Рада, что вместо работы могу

приехать сюда, отдохнуть, пообщаться с такими же, как я, сотрудниками и получить приятные эмоции.

В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК-4

В общекомандном зачете победила Витебская область, а в личном лучше всех в теннис играли девушки из Брестской и мужчины из Минской области. Победители получили медали, дипломы и кубки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Фотофакт # Следственный комитет Беларуси # Чеслав Шамраев # Диана Янковская

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