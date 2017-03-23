В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК
Новости Беларуси. Спортивное расследование. В столице прошел второй национальный чемпионат по настольному теннису среди сотрудников Следственного комитета. В соревновании приняло участие 8 команд – по одной от каждой области, Минска и Центрального управления.
Возраст участников – от опытных сотрудников до выпускников академии МВД.
Характер и специфика работы спортсменов положительно отразились на качестве игры.
Чеслав Шамраев, начальник отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
Это популяризация спорта. В фильмах, в жизни мы видим, что следователь – это, в основном, сидячая работа.
Теннис – это умение быстро думать, улавливать ходы противника и одновременно быстро двигать руками и ногами.
Диана Янковская, следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
Очень довольна, участвую второй год подряд. Занимаю первое место от управления Следственного комитете Брестской области. Рада, что вместо работы могу
приехать сюда, отдохнуть, пообщаться с такими же, как я, сотрудниками и получить приятные эмоции.
В общекомандном зачете победила Витебская область, а в личном лучше всех в теннис играли девушки из Брестской и мужчины из Минской области. Победители получили медали, дипломы и кубки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.