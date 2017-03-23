Игорь Криушенко: в матче со Швецией постараемся не отсиживаться только сзади, а проводить свои атаки

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готова играть против любого соперника, а в ближайшем отборочном поединке со шведами успешным исходом будет набор очков. Рулевой национальной команды Игорь Криушенко перед вылетом в Стокгольм поделился ожиданиями от предстоящего матча.

По итогам сбора главком практически определился с основной обоймой, но по некоторым позициям (в частности, вратарской) решение будет принято непосредственно перед игрой. К слову, Сергей Черник после сражения со шведами расположение сборной покинет.

В целом же тренерский штаб рассчитывает в двух ближайших матчах дать возможность проявить себя всем игрокам состава. В наличии у Игоря Криушенко есть сразу четверо нападающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».