Игорь Криушенко: в матче со Швецией постараемся не отсиживаться только сзади, а проводить свои атаки
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готова играть против любого соперника, а в ближайшем отборочном поединке со шведами успешным исходом будет набор очков. Рулевой национальной команды Игорь Криушенко перед вылетом в Стокгольм поделился ожиданиями от предстоящего матча.
По итогам сбора главком практически определился с основной обоймой, но по некоторым позициям (в частности, вратарской) решение будет принято непосредственно перед игрой. К слову, Сергей Черник после сражения со шведами расположение сборной покинет.
В целом же тренерский штаб рассчитывает в двух ближайших матчах дать возможность проявить себя всем игрокам состава. В наличии у Игоря Криушенко есть сразу четверо нападающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Я люблю играть в атакующий футбол. Но люблю и баланс – когда команда хорошо атакует и хорошо обороняется. Поэтому постараемся не отсиживаться только сзади, а проводить свои атаки. Потому что без контригры результата не добьешься.
Капитаном сборной в ходе внутреннего голосования выбран Александр Мартынович, его замы – Егор Филипенко и Сергей Кисляк.
Перестроиться под новые тактические требования, по мнению тренера, проблемой для его подопечных не будет, сложнее – наладить взаимодействие. Плацдармом для экспериментов могут стать товарищеские матчи. Именно в них будет возможность проверять в том числе и молодежь. Но выходить на поле в официальных играх – право сильнейших.
Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Вопрос омоложения стоит. Но искусственно никто не будет вызываться. Все равно игрок должен показывать определенный уровень. Это все-таки национальная сборная.