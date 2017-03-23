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Игорь Криушенко: в матче со Швецией постараемся не отсиживаться только сзади, а проводить свои атаки

23 марта 2017 17:39
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готова играть против любого соперника, а в ближайшем отборочном поединке со шведами успешным исходом будет набор очков. Рулевой национальной команды Игорь Криушенко перед вылетом в Стокгольм поделился ожиданиями от предстоящего матча.

По итогам сбора главком практически определился с основной обоймой, но по некоторым позициям (в частности, вратарской) решение будет принято непосредственно перед игрой. К слову, Сергей Черник после сражения со шведами расположение сборной покинет.

В целом же тренерский штаб рассчитывает в двух ближайших матчах дать возможность проявить себя всем игрокам состава. В наличии у Игоря Криушенко есть сразу четверо нападающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Криушенко: в матче со Швецией постараемся не отсиживаться только сзади, а проводить свои атаки-1

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Я люблю играть в атакующий футбол. Но люблю и баланс – когда команда хорошо атакует и хорошо обороняется. Поэтому постараемся не отсиживаться только сзади, а проводить свои атаки. Потому что без контригры результата не добьешься.

Капитаном сборной в ходе внутреннего голосования выбран Александр Мартынович, его замы – Егор Филипенко и Сергей Кисляк.

Игорь Криушенко: в матче со Швецией постараемся не отсиживаться только сзади, а проводить свои атаки-4

Перестроиться под новые тактические требования, по мнению тренера, проблемой для его подопечных не будет, сложнее – наладить взаимодействие. Плацдармом для экспериментов могут стать товарищеские матчи. Именно в них будет возможность проверять в том числе и молодежь. Но выходить на поле в официальных играх – право сильнейших.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Вопрос омоложения стоит. Но искусственно никто не будет вызываться. Все равно игрок должен показывать определенный уровень. Это все-таки национальная сборная.

# Футбол Беларуси # Игорь Криушенко

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