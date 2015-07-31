ФК «Динамо-Минск» открыл второй фирменный магазин в Минске

Новости Беларуси. Вслед за победой над «Цюрихом» столичное «Динамо» преподнесло своим поклонникам ещё один подарок. В Минске распахнул двери второй фирменный магазин бело-голубых — место, где любой может облачиться в динамовские цвета с головы до ног. На торжественно открытие заглянула и корреспондент программы СТВ-Спорт.

Кто не знает талисман футбольного клуба «Динамо-Минск» – милого Динамошу? Этот мультяшный герой вызывает умиление и у детей, и у взрослых. Синему дракону удалось покорить и мэтра «Динамо» Эдуарда Малофеева. Легенда и любимец публики вместе открывали новый специализированный футбольный магазин.

Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР:

Мы должны улучшать качество игры. Тогда и зрители возвращаются на трибуны. Вы видели, сколько сейчас мало зрителей? Это беда наша. Болит сердечко у меня лично, и уверен, что у многих. А вернуть их мы можем только хорошей игрой – увеличить скорость, работоспособность.

Бесспорно, победы любимой команды вдохновляют болельщиков, и не случайно открытие такого магазина вызвало большой ажиотаж у фанатов Динамо. Конечно, к огромной радости функционеров.

Николай Лепешинский, начальник отдела маркетинга ФК «Динамо-Минск»:

Безусловно, коммерческая составляющая имеет место. Но основная задача все-таки – распространение нашего бренда, развитие узнаваемости и преданности нашему бренду.

Здесь – всё, что может пожелать самый искушенный фан. Майки и мячи, кепки и шарфы и, конечно, точная копия талисмана.

Анфиса Качуро, продавец-консультант:

Динамошу и дети любят, и девушки – они с парнями приходят, купить надо. И брелоки, значки, мячики покупают!

Тут всё буквально пропитано бело-голубым духом. На стене – фотопринт ретро-игры с участием ещё одной легенды – Игоря Гуриновича.

Эдуард Малофеев раздаёт автографы своим почитателям на новеньких мячах, а болельщики с удовольствием приобретают продукцию любимого клуба, таким образом отмечая очередную победу своих кумиров.