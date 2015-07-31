30 июля в Доме футбола прошёл брифинг для представителей СМИ

Новости Беларуси. 30 июля в Доме футбола прошёл уже традиционный брифинг для представителей СМИ. Главной темой диалога стала продажа эксклюзивных прав на интернет-трансляции чемпионата Беларуси немецкой компании. В течение трёх лет она будет использовать картинку матчей Высшей лиги для различных целей. В первую очередь для передачи её букмекерским конторам. Также одним из ключевых вопросов стало строительство национального стадиона. В течение месяца будет сделан окончательный выбор проекта и определён победитель вновь объявленного тендера. Напомним, обновлённый столичный стадион должен распахнуть свои ворота не позднее 1 января 2018 года.

Не обошлось и без животрепещущей темы — уменьшение посещаемости белорусских футбольных арен. Все сошлись во мнении, что в малом зрительском интересе к отечественной Высшей лиге повинны несколько факторов, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя АБФФ:

Ситуация действительно не улучшается, а ухудшается. Предполагаю, что главные вопросы будут сводиться к тому, что неправильно ведет себя милиция. У милиции своя позиция — они считают, что неправы фанаты. Мы в данном случае оказываемся между молотом и наковальней.