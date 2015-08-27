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ФК БАТЭ вышел в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2015/16

27 августа 2015 10:59
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Новости Беларуси. Лиге чемпионов быть. БАТЭ провел решающий матч квалификации главного европейского футбольного клубного турнира. В раунде плей-офф борисовский клуб встречался с сербской командой «Партизан».

В первой игре БАТЭ добился победы – 1:0. В ответной задачу белорусской команды значительно упростил Стасевич, который поразил ворота сербов на 25-й минуте. Теперь «Партизану» надо было забивать уже три раза.

Особых моментов у ворот Черника хозяева не создали. Лишь в конце второго тайма с выходом Илича атаки белградцев обрели нацеленность. На 74-й минуте Жавнерчик срезал мяч в свои ворота, а в компенсированное время Шапонич ударом через себя подвел итог.

2:1 в пользу «Партизана», но дальше проходит БАТЭ. Своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов белорусский клуб узнает 27 августа вечером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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