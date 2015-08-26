ФК «Динамо-Минск» отправилось в Австрию на матч плей-офф Лиги Европы с «Зальцбургом»

Новости Беларуси. Футболисты минского «Динамо» к решающей дуэли за выход в группу Лиги Европы еще готовятся. 26 августа «бело-голубые» отправились в Зальцбург, где в четверг проведут ответный матч плей-офф против местного клуба. Домашний матч «Динамо» завершило победой 2:0 благодаря голам Рассадкина и Адамовича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Роман Бегунов, игрок ФК «Динамо» (Минск):

Давления нет, мы себя чувствуем уверенно, знаем свои силы и возможности. Постараемся сделать все возможное для дальнейшего прохода.