Бывшие сотрудники ХК «Динамо-Минск» обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями

Новости Беларуси. Следственный комитет Республики Беларусь выступил с официальным заявлением по делу, в котором замешаны бывшие сотрудники хоккейного «Динамо-Минск». По версии следствия, Максим Субботкин и Владимир Бережков допустили за время работы в «Динамо» серьезные финансовые злоупотребления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Ларин, начальник 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПИК МВД РБ:

Были установлены факты незаконного принятия на работу и начисления заработной платы, премий одному из близких друзей одного из должностных лиц, в частности, Бережкову. На данное лицо было начислено и выданы денежные средства, перечисленные на карточку, которая находилась в личном пользовании должностных лиц, более 1 млрд рублей.