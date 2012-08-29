ФК БАТЭ в третий раз в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Футболисты борисовского БАТЭ в третий раз вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. В повторном матче раунда плей-офф в Рамат-Гане восьмикратные чемпионы Беларуси сыграли вничью с израильским «Хапоэлем» (1:1) и по сумме двух встреч (в первом матче в Минске БАТЭ выиграл 2:0) прошли в основной этап группового континентального турнира.

В гостевой игре подопечные Виктора Ганчаренко делали ставку на оборону, стараясь использовать контратаки. Хозяева поля, понимая, что им обязательно нужно забивать, играли более активно, особенно во второй половине встречи.

Однако им однажды удалось поразить ворота Горбунова, на что борисовчане ответили голом Павлова буквально за несколько секунд до финального свистка.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 30 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За выход в групповую стадию Лиши чемпионов БАТЭ получит от УЕФА более 8,5 млн евро. Также у клуба будет возможность дополнительного заработка: победа пополнит клубную казну на 1 млн евро, ничья – на 500 тысяч, выход в 1/8 финала Лиги чемпионов оценивается в 3,5 млн.