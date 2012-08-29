Паралимпийские игры-2012. 29 августа в Лондоне пройдет открытие соревнований

Новости Великобритании. Торжественное открытие XIV летних Паралимпийских игр пройдет 29 августа в Лондоне. Сами же соревнования стартуют завтра. Знаменосцем белорусской сборной будет серебряный призер пекинских игр фехтовальщик Николай Безъязычный. Он же и капитан команды.

Белорусы выступят в семи видах спорта: легкой атлетике, плавании, академической гребле, фехтовании, дзюдо, велоспорте и паурлифтинге. Перед спортсменами поставлена задача-минимум - войти в восьмерку сильнейших в своих видах программ. На предыдущих играх в Пекине наши атлеты завоевали 13 наград, причем 5 из них были высшей пробы. Тогда белорусская сборная в общекомандном медальном зачете заняла 21 место.

Всего в в Лондон приедут более 4 тысяч спортсменов из 165 стран мира. Будет разыграно полтысячи комплектов наград в 20 видах спорта. Закроется Паралимпиада-2012 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.