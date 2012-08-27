Судья соревнований по лёгкой атлетике в Германии погиб от копья спортсмена

Новости Германии. 75-летний рефери Дитер Шмидт погиб на юниорских соревнованиях по легкой атлетике в Дюссельдорфе. Мужчина был смертельно ранен копьем одного из участников соревнований: спортивный снаряд задел сонную артерию. По предварительным данным, речь идёт о несчастном случае.

В момент, когда копье было брошено, Шмидт помечал место, куда попало копье спортсмена, выступавшего ранее. Судья, вероятно, потерял копье из виду, в то время как сам снаряд мог быть отнесен в сторону ветром. Шмидт доставлен в городскую больницу, где был прооперирован. Спасти раненого не удалось: он потерял много крови.

По данным немецких СМИ, судья Дитер Шмидт был опытным специалистом, большую часть своей жизни работал на международных соревнованиях. Его 18-летняя внучка Фиона через три недели должна принять участие в чемпионате Германии по легкой атлетике.

17-летнему спортсмену, который стал невольным виновником гибели судьи, оказывается психологическая помощь.

Состязания были приостановлены. По словам зрителей, присутствующих на стадионе, арбитр пошёл замерять бросок еще до того, как копье упало на землю. Всего на соревнованиях присутствовали 300 легкоатлетов и 800 зрителей. Пока неясно, по какой причине произошел несчастный случай – из-за внезапного порыва ветра или из-за ошибки самого арбитра, который неверно рассчитал траекторию полета копья.

Аналогичный случай произошел в Таллине в мае 2010 года. Тогда копье попало судье в голову. Пострадавший самостоятельно извлёк спортивный снаряд, после чего был госпитализирован. В больнице состояние раненого ухудшилось, на следующий день рефери скончался. Тогда инцидент был признан несчастным случаем, поскольку эстонский судья международной категории Эдгар Ааавик занял слишком опасную позицию в секторе для метания.

Несчастные случаи имеют место на соревнованиях по легкой атлетике и среди спортсменов. В 2007 году финский спортсмен Теро Питкомяки, выполняя упражнение, случайно попал копьем во французского легкоатлета Салима Сдири. Спортивный снаряд проткнул французу правый бок. Инцидент разрешился благополучно для обоих спортсменов: французский спортсмен извлёк копьё без посторонней помощи, в дальнейшей госпитализации атлет не нуждался.