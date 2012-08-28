Фотографии памятника Руслану Салею появились в Интернете

Новости Беларуси. К годовщине со дня гибели команды ярославского «Локомотива» в Минске установят два памятника экс-капитану хоккейной сборной Беларуси Руслану Салею.

Напомним, Руслан Салей погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, когда самолет Як-42 с командой российского «Локомотива» на борту упал при взлете под Ярославлем. В самолете, направлявшемся в Минск, где «Локомотив» должен был сыграть стартовый поединок чемпионата КХЛ с минским «Динамо», находились еще два белоруса – форвард Сергей Остапчук и тренер по физической подготовке Николай Кривоносов. Все члены хоккейной команды и экипажа самолета погибли.

Как информирует официальный сайт хоккейного клуба «Юность-Минск», церемония открытия памятника Руслану Салею на Восточном кладбище (проспект Независимости, 161, станция метро «Борисовский тракт») состоится 8 сентября в 15.00.



В этот же день в 17.00 на льду крытого катка ХК «Юность-Минск» (ул. Первомайская, 3) пройдет товарищеский матч между шестикратным чемпионом Беларуси ХК «Юность» и сборной хоккеистов, в разное время игравших вместе с Русланом Салеем. В поединке примут участие Андрей и Сергей Костицыны, Андрей Скабелка, Олег Хмыль, Владимир Копать, Олег Романов, Леонид Фатиков. Возможно, на лед выйдет и Михаил Грабовский. Вход на матч свободный, сообщает ctv.by со ссылкой на «Прессбол».

Второй монумент, уже практически готов и ожидает выбора места установки. Один из вариантов – площадка близ возводимой нынче «Чижовка-Арены». Другой вариант – окрестности катка в парке Горького, со льда которого спортсмен ушел во взрослый хоккей.

Вдова Салея Бэттен и трое маленьких ребятишек, семилетняя Алексис, пятилетний Сандро и полуторагодовалая Эйва, живут в Калифорнии. После гибели Руслана, его супруга решила приезжать в Беларусь каждое лето. Бэттен по сей день не может справиться с утратой, но она искренне верит в то, что благодаря Руслану, и сейчас может назвать себя счастливой: ей есть для кого жить – это их дети, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Бэттен, вдова Руслана Салея:

Силы мне давал Руслан. Он всегда доверял, всегда мог на меня положиться. Знал, что я занимаюсь детьми и справлюсь с любыми трудностями. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы они не жили в грусти, в этой печали, которая их накрыла. Самое трудное было осознавать, что я теперь отвечаю за все. И еще сложно стараться быть счастливой для своих детей, когда внутри испытываешь жуткую боль… Но труднее всего представить свою жизнь дальше. Ведь еще прошлым летом мы с Русланом были счастливы и строили планы. Но я по-своему счастливая женщина, потому что мне есть кого любить и после смерти Руслана - это наши дети. Если бы их не было, у меня бы опустились руки, я бы перестала заботиться о себе, не было бы стимула жить. Я вижу в старшей Алексис характер мужа, Сандро и малышка Эйва – очень похожи на него внешне. Особенно младшая дочь. Даже Руслан замечал, что Эйва его копия: та же фирменная ямочка Салеев на подбородке, а их детские фото – просто одно лицо...

На 40-й день после гибели Салея его семья приняла православие.

Бэттен, вдова Руслана Салея:

Это была вера Руслана, поэтому мне хотелось, чтобы дети тоже стали православными. Мне казалось, что если мы будем одной веры, это сделает нас еще ближе с Русланом. Таинство прошло в Храме Всех Святых, который находится рядом с Московским кладбищем, где похоронили мужа. Церемония длилась долго, потому что обряд проходил на двух языках: русском и английском. Нас с детьми окрестили в один день, обряд прошел согласно всем канонам. До этого наши дети были некрещеные... Религия помогла пережить трагедию. Теперь каждое воскресенье в Калифорнии мы ходим в церковь.

Напомним, с 24 по 26 августа на льду «Минск-Арены» состоялся турнир памяти Руслана Салея, в котором приняли участие минское «Динамо», чемпион Беларуси жлобинский «Металлург» и чеховский «Витязь». Победителем турнира стал ХК «Витязь». Вторым оказался «Металлург», а «Динамо», уступив во всех поединках, обосновалось на последнем месте.

После окончания турнира памяти Руслана Салея Бэттен поблагодарила организаторов, болельщиков на трибунах «Минск-Арены», поклонников Руслана и всех небезразличных белорусов за поддержку. Она призналась, что при жизни Руслан любил жить в Америке, но сердце хоккеиста было всегда здесь, в родной Беларуси.

Бэттен, вдова Руслана Салея:

От лица нашей семьи хочу сказать спасибо за любовь и поддержку, оказанные нам, а также выразить признательность клубу «Динамо» и федерации хоккея за организацию такого турнира, всем игрокам, принявшим в нем участие. Руслан любил хоккей, но больше ценил отношения внутри команд, честь которых он защищал. Им он отдавал все силы и гордился своей страной. Ему нравилось жить в США, но его сердце всегда было здесь. Теперь будет и мое. Я горжусь тем, что являюсь его женой и матерью наших детей. Верю, что Руслан сейчас смотрит на нас и гордится нами и Беларусью. Руслан был не просто моим мужем, но и лучшим другом, настоящей любовью всей моей жизни. Мое сердце всегда будет принадлежать только ему. Спасибо вам за всю ту работу, которую вы проделали, чтобы почтить его память.

К годовщине смерти Руслана Салея в продажу поступит книга «Руслан Салей. Просто лучший» белорусского спортивного журналиста Сергея Олехновича. Идея написания книги появилась ещё в 2003, на протяжении нескольких недель журналист каждый день встречался со спортсменом и записывал с ним интервью. Спустя некоторое время, оба решили, что вернуться к книге после того, как Салей завершит профессиональную карьеру.

Тираж книги «Руслан Салей. Просто лучший» 5 тыс. экземпляров. Первая тысяча поступит в продажу после официальной презентации, по предварительной информации, она состоится в начале сентября.

Справка ctv.by

До выхода книги, её автор журналист Сергей Олехнович не дожил: он умер 27 июля нынешнего года.