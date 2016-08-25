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Виктория Азаренко проведет тренировочный лагерь для юных спортсменов в Минске 25-26 августа

25 августа 2016 05:30
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Новости Беларуси. Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко проведет тренировочный лагерь для юных спортсменов. Он откроется 25 августа на травяных кортах Дворца тенниса. Занятия продлятся два дня, за это время их посетят несколько десятков воспитанников детских школ со всей Беларуси.

Для начала участники лагеря вместе с Викторией будут отрабатывать технические элементы. Затем их ждет мини-турнир, где им предстоит на практике применить полученные знания. А в самом конце юные спортсмены смогут пообщаться с одной из сильнейших теннисисток мира, сфотографироваться и получить автограф на память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Виктория Азаренко # Теннис

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