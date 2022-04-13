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Финальная серия ЧБ по хоккею. Как в первом поединке сыграли «Юность» и «Металлург»?

13 апреля 2022 21:23
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею стартовала долгожданная финальная серия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» в первом поединке 13 апреля сошлись действующий чемпион «Юность» и «Металлург».

Финальная серия ЧБ по хоккею. Как в первом поединке сыграли «Юность» и «Металлург»?-1

На пути к решающей стадии хозяева обыграли «Химик» и «Неман». А гости – «Динамо-Молодечно» и «Шахтер». И если минчане комфортно себя чувствуют в титульном раунде, нынешний финал стал для них девятым кряду, то «Металлург» на этом этапе гость нечастый. В последний раз «волки» играли в финальной серии в 2013 году. При этом на кону у подопечных Евгения Есаулова историческое достижение.

Финальная серия ЧБ по хоккею. Как в первом поединке сыграли «Юность» и «Металлург»?-4

Еще никто не брал трофей четыре раза подряд. В первом периоде была заброшена одна шайба – «Юность» повела. Во второй 20-минутке ей удалось вновь поразить чужие ворота. Но до перерыва «Металлург» минимально сократил разрыв в счете.

Финальная серия ЧБ по хоккею. Как в первом поединке сыграли «Юность» и «Металлург»?-7

Полный результат матча на ваших экранах. В следующий раз дружины встретятся в пятницу, 15 апреля.

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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