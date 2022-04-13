Финальная серия ЧБ по хоккею. Как в первом поединке сыграли «Юность» и «Металлург»?

На пути к решающей стадии хозяева обыграли «Химик» и «Неман». А гости – «Динамо-Молодечно» и «Шахтер». И если минчане комфортно себя чувствуют в титульном раунде, нынешний финал стал для них девятым кряду, то «Металлург» на этом этапе гость нечастый. В последний раз «волки» играли в финальной серии в 2013 году. При этом на кону у подопечных Евгения Есаулова историческое достижение.