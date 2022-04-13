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Егор Шарангович забил две шайбы «Аризоне» и стал первой звездой встречи

13 апреля 2022 13:04
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Егор Шарангович вновь лучший. Белорусский форвард в очередном матче НХЛ, против «Аризоны», принес своей команде два балла, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович забил две шайбы «Аризоне» и стал первой звездой встречи-1

Все случилось в третьей двадцатиминутке: «дьяволы» вели, но Шарангович решил последнюю точку, а точнее две, оставить за собой. До завершения игры оставалось менее пяти минут, когда белорус оформил дубль. Итог – 6:2. Победа «Нью-Джерси». Егор Шарангович провел на льду более 19 минут, нанес 3 броска, заработал показатель полезности «+3» и был признан первой звездой встречи.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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