Прямой эфир

«Шахтёр» обыграл «Строитель» со счётом 3:2 в финальной серии ЧБ по волейболу

13 апреля 2022 21:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по волейболу вновь жарко. 13 апреля во втором матче финальной серии «Шахтер», совершив потрясающий камбэк, вырвал победу у «Строителя» со счетом 3:2.

«Шахтёр» обыграл «Строитель» со счётом 3:2 в финальной серии ЧБ по волейболу-1

Cтартовый сет «Строитель» довольно уверенно оставил за собой. А вот дальше началась упорная борьба. И если во второй партии минчане вновь оказались сильнее, то третью в свой актив записали гости столицы. А дальше солигорчане без проблем оформили викторию в четвертом сете. И лучше провели тай-брейк, где со счетом 15:12 добились итоговой виктории. Таким образом, «Шахтер» повел в серии – 2:0.

Третье, возможно, решающее, противостояние пройдет в Минске 16 апреля.

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Шарангович забил две шайбы «Аризоне» и стал первой звездой встречи
13 апреля 2022 13:04

Егор Шарангович забил две шайбы «Аризоне» и стал первой звездой встречи

Хоккейная сборная Беларуси обнародовала состав на предстоящий тренировочный сбор
12 апреля 2022 19:57

Хоккейная сборная Беларуси обнародовала состав на предстоящий тренировочный сбор

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду
12 апреля 2022 19:28

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду