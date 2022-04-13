«Шахтёр» обыграл «Строитель» со счётом 3:2 в финальной серии ЧБ по волейболу

Cтартовый сет «Строитель» довольно уверенно оставил за собой. А вот дальше началась упорная борьба. И если во второй партии минчане вновь оказались сильнее, то третью в свой актив записали гости столицы. А дальше солигорчане без проблем оформили викторию в четвертом сете. И лучше провели тай-брейк, где со счетом 15:12 добились итоговой виктории. Таким образом, «Шахтер» повел в серии – 2:0.

Третье, возможно, решающее, противостояние пройдет в Минске 16 апреля.