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Финал Рождественского турнира пройдет 7 января: команда Президента Беларуси сыграет с россиянами

07 января 2018 12:14
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Новости Беларуси. 7 января решится судьба главного трофея XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал Рождественского турнира пройдет 7 января: команда Президента Беларуси сыграет с россиянами-1

На большой площадке «Чижовка-Арены» в этот день идет борьба за бронзу. На льду – команда Объединенных Арабских Эмиратов, занявшая третье место в 2017 году, и сборная Чехии.

Здесь же, но уже в 18 часов определится и победитель. Соперник команды Президента Беларуси – россияне.

Финал Рождественского турнира пройдет 7 января: команда Президента Беларуси сыграет с россиянами-4

# Фотофакт # Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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