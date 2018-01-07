Финал Рождественского турнира пройдет 7 января: команда Президента Беларуси сыграет с россиянами

Новости Беларуси. 7 января решится судьба главного трофея XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На большой площадке «Чижовка-Арены» в этот день идет борьба за бронзу. На льду – команда Объединенных Арабских Эмиратов, занявшая третье место в 2017 году, и сборная Чехии.

Здесь же, но уже в 18 часов определится и победитель. Соперник команды Президента Беларуси – россияне.