Александра Саснович уступила в финале теннисного турнира в Брисбене

Новости Беларуси. Александра Саснович проиграла в финале теннисного турнира категории премьер в австралийском Брисбене (призовой фонд соревнований 894 тысячи долларов США). В решающем поединке белоруске противостояла шестая ракетка планеты Элина Свитолина из Украины, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Александра Саснович, напомним, стала первой в истории этих соревнований спортсменкой, пробившейся в финал из квалификации.