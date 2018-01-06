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Александра Саснович уступила в финале теннисного турнира в Брисбене

06 января 2018 17:23
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Новости Беларуси. Александра Саснович проиграла в финале теннисного турнира категории премьер в австралийском Брисбене (призовой фонд соревнований 894 тысячи долларов США). В решающем поединке белоруске противостояла шестая ракетка планеты Элина Свитолина из Украины, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Александра Саснович уступила в финале теннисного турнира в Брисбене-1

Александра Саснович, напомним, стала первой в истории этих соревнований спортсменкой, пробившейся в финал из квалификации.

Александра Саснович уступила в финале теннисного турнира в Брисбене-3

Увы, противостоять более опытной Свитолиной белоруска не смогла, и проиграла в двух сетах – 2:6, 1:6. Впереди у белорусской теннисистки выступление в открытом чемпионате Австралии – турнире Большого шлема.

# Теннис # Фотофакт

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