Вадим Девятовский: Три медали на чемпионате Европы в Праге – это немало, но и не то, что могло быть еще

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Вы, наверное, представитель самого крепкого рукопожатия, который был у нас в гостях. Почувствовал я вашу силу. А сами вы давно брали в руки «шашки», имеется в виду молот?

Вадим Девятовский:

На самом деле, уже два года как его не беру в руки, хотя сейчас после рабочего дня тренирую нашу поросль, скажем так, перспективную. И когда объясняю, легкий снаряд беру, показываю.

Три медали на чемпионате Европы – это много?

Вадим Девятовский:

Скажем так, это немало, но это не то, что могло быть еще. У нас есть хороший потенциал, и были те люди, которые могли решить еще более емкие задачи.

Алина Талай, насколько я знаю, сменила тренера и условия подготовки.

Вадим Девятовский:

Мы, наверное, об этом немножко позже. Вы видели, насколько человек был сосредоточен и уверен в себе. А это значит техника, а это значит функциональная способность спортсмена говорит о том, что она уверена в себе. Вот это результаты тренировок. И, да, можно отметить, что она с новым тренером, который из Австрии.

Все-таки это только тренировки или, может быть, какие-то личные качества?

Вадим Девятовский:

Нельзя забывать, что Алина Талай – это не тот спортсмен, который только сегодня засветился в хорошем смысле. Это уже способный боец, проверенный временем. Но, конечно, та работа, та база, которую нарабатывала десятки лет, не проходит даром. Но уверен, что тренер с новыми, может, взглядами в технике, в первую очередь. Легкая атлетика – это техника, это красота движения. Конечно, немаловажен этот объем, который выполняет спортсмен, чтобы и не переработать, и не недоработать. Вот это золотая середина, ее знают единицы. И тут, конечно, цена специалиста очень высока. Скажем, в завершении зимнего сезона национальный рекорд, личный рекорд. И там, где надо. Мы часто говорим, что надо выступать там, где надо.

Насколько конкурентоспособен этот результат будет летом? И на соревнованиях, где будут собраны действительно все сильнейшие.

Вадим Девятовский:

Надо сказать, что зимний сезон, в принципе, идет в проекции к летнему сезону. Поэтому, конечно, это все нарабатывается к Пекину. Чемпионат мира пройдет в августе в Пекине. Рио-де-Жанейро не за горами. Но вы заметили, что это 60 м с барьерами. А летом бегают 100 м с барьерами. Поэтому, конечно, есть небольшая разница. Мы с тренером общались после соревнования. И такой же вопрос нас так же волнует: будет ли успешна Алина в летнем, главном в сезоне, где действительно завоевываются лицензии на Олимпийские игры. Он очень уверенно сказал, что все будет хорошо.

Светлана Куделич – это открытие для нас. Мы, конечно, все знали Светлану Куделич. Но открытие в каком смысле? Она в своем контракте не прописала участие в чемпионате Европы в Праге. Она на супер объеме, на супер базе приехала в Могилев, где был отбор на чемпионат. Просто контрольный старт для себя. Она пробежала очень неожиданные для себя секунды, то есть пошел такой выход работы, хотя его не ждали. И, конечно, мы переговорили с ней и убедили, что надо попробовать, есть шанс. И, как видите, не зря. То, что она показала в Праге на дистанции – это, конечно, фантастика. Такой силы воли, такой борьбы, которой мы видели: если вы обращали внимание, ее постоянно атаковали, то есть ей навязывали ее же взятый темп, чтобы она ускорялась и отвечала на эти атаки. Выдержала конкуренцию и победила. Для меня она победительница. Рекорд страны, опять-таки «серебро». Очень большая надежда на то, что именно она летом в том числе будет бороться за самые высокие медали. Только там три тысячи с препятствиями. Спасибо ей.

Она у нас одна такая или в стайерских дисциплинах еще на подходе кто-то?

Вадим Девятовский:

Вообще, если заглянуть в историю отечественной легкой атлетики, вы знаете, что у нас, не обижая некоторых спортсменов, в основном традиции в метаниях, у нас многоборье сильное, у нас прыжковые дисциплины с медалями Олимпийских игр. Но вот это та надежда, та звездочка, которая, я надеюсь, и три тысячи с препятствиями. Не первая ласточка. Мы же знаем, что и Турова была. Но, тем не менее, она побила рекорд, причем с приличными секундами. Поэтому мы надеемся, что у нас и на этих дисциплинах будут традиции олимпийские.

Юлия Леонтюк – еще один «серебряный» призер старта. Прокомментируйте ее выступление. Насколько ее медаль была для вас неожиданной?

Вадим Девятовский:

Эта медаль была ожидаемой. Юлия Леонтюк была лидером зимнего европейского сезона. Конечно, так драматично складывалось соревнование. Мы видели, что Юлия Леонтюк лидировала буквально до последней попытки. А спортсменка из Венгрии взяла в шестом толчке добавила, личный рекорд установила. Поэтому мы верили, что будет второе «золото», но у Юлии Леонтюк «серебро» с золотым отливом. Она молодец, она показала характер, по, поверьте, это не предел таланта и возможностей, что мы видели в Праге. Это тот атлет, на которого делается ставка сегодня на Рио-де-Жанейро.

На кого еще делается ставка в наших метаниях? Павел Лыжин выступил, наверное, не так, как от него ожидали.

Вадим Девятовский:

Павел Лыжин – уже опытный спортсмен. Конечно, мы надеялись, что он покажет свой уровень. Мы понимаем, что зима, набор объема, скажем так, работа, тяжело. Но за 20 он толкал в Могилеве уверенно. И были все предпосылки того, что он толкнет не меньше в Праге. Мы видели, что он зафиксировал только один толчок. Скажем так, мы не стали на месте делать какие-то выводы. Мы не будем давить психологически на спортсмена. Он сам придет в себя, нормально расскажет, что случилось, тренер расскажет, какие были, может быть, сбои, просчеты. И будем целенаправленно. У нас, к сожалению, не так много Павлов Лыжиных, чтобы мы сегодня со спортсменом так жестко поступали или где-то критиковали его.

Что касается метаний, продолжим эту тему. Возможно ли возвращение Ивана Тихона (сорока не хвосте приносила такую весть) и Оксаны Меньковой?

Вадим Девятовский:

Оксана сейчас идет планомерно, поэтапно к Олимпийским играм. У нее лондонская Олимпиада сложилась неудачно. И, естественно, огромное желание и мотивация подтвердить титул.

Что касается сороки, которая принесла вам весть об Иване Тихоне. Сорока не ошиблась. Действительно, Иван тренируется сегодня, в хорошей боевой форме находится. Очень хочется, чтобы Иван уже за нас двоих вернул медальные традиции в метании молота.

Насколько прошло уже это переформотирование нашей легкоатлетической сборной? Насколько можно считать завешенным всегда болезненный процесс смены поколений?

Вадим Девятовский:

Как мы видим, он прошел, да, болезненно где-то, если оглядываться, но мы же не будем оглядываться. Мы будем смотреть только вперед. Поэтому выступление в Праге дает нам надежду, что мы уже входим на последний этап перед Олимпиадой в другом качестве. Очень хочется мне, чтобы я не ошибался. Я верю в то, что как минимум атмосфера в команде очень доброжелательная, очень здоровая, что немаловажно – психологический фактор.

Вадим Анатольевич, мы с Сергеем перед началом программы долго обсуждали такой вопрос – когда же в Минск приедут звезды легкой атлетики.

Вадим Девятовский:

На самом деле это очень важный вопрос. Это тот вопрос, который был озвучен на встрече у Александра Григорьевича Лукашенко, у нашего президента. Когда было поручено мне лично работать над тем, чтобы привлечь в нашу страну самые громкие яркие соревнования. И мы на самом деле претендуем на подобные соревнования, которые мы видели в Праге. У нас не хуже комплекс. Да, там 18-тысячная арена, но у нас арена более современная. Она более приспособленная, мы уже говорили со специалистами. Мы выслали свой техпаспорт объекта, сюда приезжали спортивные чиновники (вы освещали их приезд). Конечно, у нас серьезные есть шанс. С тем, что мы выдержали огромный экзамен на чемпионате мира по хоккею. Все видели, что с большим количеством туристов страна, столица справились. Службы работали, волонтеры работали, не было сбоев. У нас хорошая инфраструктура, у нас действительно достаточно отелей, которые могут принять. Потому что надо понимать: чемпионат Европы – это все страны Европы. У нас 218 Федераций в мире легкой атлетики. Поэтому уж если легкая атлетика приедет, то это будет серьезный десант. Но такой экзамен Минск выдержал. Сейчас мы работаем только над тем, чтобы у нас судейство соответствовало, были, скажем так, сертифицированные технические моменты. Мы должны их приобрести. Если говорить о переоборудовании «Минск-Арены», это тоже вопрос важный, но который решается. Поэтому мы сегодня участвуем в тендере, назовем его так, на проведение подобного турнира. Я уверен, что будет не меньший ажиотаж, который мы видели в Праге. У нас есть десятки атлетов, которые способны привлечь 15-тысячную арену.