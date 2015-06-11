Финал Кубка мира по современному пятиборью стартует в Ратомке, в ходе которого будут разыграны две путевки на Олимпиаду. Соревнования продляться 14 июня.

Гости студии - Николай Иванченко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья и Илья Полозков, член сборной Беларуси по современному пятиборью.

Что же такое современное пятиборье?

Николай Иванченко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Современное пятиборье состоит из пяти видов спорта: фехтование, плавание, конкур, преодоление препятствий на лошади по соответствующей дистанции, стрельба из лазерного пистолета и бег. В последние годы внесены изменения и эти два последние виды объединили в один, в так называемый «комбайн»: когда спортсмен стреляет из лазерного пистолета, затем бежит 800 метров, затем возвращается, опять стреляет. И так четыре раза.

Почему «современные»? Потому что они все время трансформируются. Известно, что в свое время в древней Элладе проводились спортивные соревнования, было пять видов борьбы: бег на 192 метра и 25 см, прыжки, метание копья, диск и борьба. Это те виды, которые сегодня трансформировались в такие виды спорта…