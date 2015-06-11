В НОК Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная финалу Кубка мира по современному пятиборью

Новости Беларуси. 11 июня в Минске стартует одно из главных спортивных событий лета – финал Кубка мира по современному пятиборью. И 10 июня в Национальном олимпийском комитете состоялась официальная пресс-конференция, посвященная этому событию.

В общении с журналистами принял участие президент Международного союза современного пятиборья, а также председатель Белорусской федерации.

Николай Иванченко, председатель ОО «Белорусская федерация современного пятиборья»:

Мы постоянно участвуем в работе исполнительных органов Международного союза пятиборья, в конгрессах. И это дало нам серьезную базу.

В этом престижном турнире примут участие 72 наиболее результативных пятиборца планеты, в том числе четверо белорусских спортсменов.

Свое право бороться за медали турнира атлеты завоевывали на протяжении всего соревновательного сезона. Участники финалов среди мужчин и женщин будут бороться не только за медали, но и за две личные лицензии на Олимпийские Игры в Рио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир пройдет с 11 по 14 июня на базе двух спортивных площадок страны: Белорусского государственного университета физкультуры, а также в республиканском центре олимпийской подготовки по конному спорту «Ратомка».

Клаус Шорман, президент Международного союза современного пятиборья:

Это особенно важный момент с точки зрения спортивных событий в нынешнем году. Я уже в третий раз в Беларуси, и каждый раз впечатлен уровнем проводимых здесь турниров, каждый раз остаюсь приятно поражен вашим гостеприимством. Мы без каких-либо раздумий доверили Беларуси финал Кубка мира, потому что были уверены, что все будет организовано на самомвысоком уровне. Сейчас мы закладываем перспективу. Это можно сравнить с маленьким деревом, когда его посадили. Но потом оно пускает корни глубже и крепнет.