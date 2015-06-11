Белорусские атлеты отправились на первые в истории Европейские игры

Новости Беларуси. 10 июня вечером в Азербайджан вылетели наши спортсмены. Состав более чем внушительный. Это ведущие атлеты, олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе белорусской делегации более 200 человек.

Тимофей Дейниченко, чемпион Европы по греко-римской борьбе:

Вся подготовка прошла по плану. Силы? Там будет видно, есть силы, нет. Но выполняли все тренерские наставления. Я думаю, все будет в порядке у всей команды. Вся команда готова, все в отличной форме.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Одно скажу всем любителям гребли на байдарках и каноэ: будем стараться, знаем, что за нас все переживают, болеют и как-то не огорчать их всех.

Ванесса Колодинская, чемпионка мира по вольной борьбе:

Волнения пока еще нет. Мы оставляем их, наверное, на сам день уже борьбы конкретно. Я думаю, нам будет нелегко, но надеюсь, что мы будем лучше.

Церемония открытия первых Европейских игр пройдет 12 июня на Национальном олимпийском стадионе в Баку. Ожидается, что на ней будут присутствовать главы государств и правительств около 30 стран.

А первые комплекты наград спортсмены разыграют в субботу. В этот день определятся победители в маунтин-байке, каратэ, триатлоне и греко-римской борьбе. Всего за 17 соревновательных дней будет разыграно 253 комплекта медалей. Борьба развернется в 20 видах спорта, из которых 16 олимпийских.

Завершатся Евроигры 28 июня. Планируется, что далее они будут проходить один раз в четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.