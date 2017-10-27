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Финал Кубка Федераций в Минске: с каким настроением подходят к мега-турниру белоруски? Репортаж СТВ

27 октября 2017 19:46
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Новости Беларуси. Минск через пару недель примет грандиозное теннисное событие. В финале Кубка Федераций сойдутся женские сборные Беларуси и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал Кубка Федераций в Минске: с каким настроением подходят к мега-турниру белоруски? Репортаж СТВ-1

Рабочая обстановка,тренировка длиться уже второй час. На кортах Дворца тенниса мужчины в тренерском амплуа, девушки-подопечные и капитан на своем капинанском мостике. Эдуарда Дуброва уже ничем не сломать и никем не напугать. Вопросы о победе задавать бесполезно – зачем тогда выступать, если не побеждать? Американки пофамильно пока не известны, однако Дубров уже набросал несколько возможных схем игры.

Финал Кубка Федераций в Минске: с каким настроением подходят к мега-турниру белоруски? Репортаж СТВ-4

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Потихонечку я уже разбираю их подачу, манеру игры с отскоком, куда принимают в основном. То есть картинка есть. И уже там, на «Чижовка-Арене», я буду давать спарринговые задания, чтобы они играли той игрой, против кого они будут играть. Чтобы уже тренировали сам стиль игры.

Финал Кубка Федераций в Минске: с каким настроением подходят к мега-турниру белоруски? Репортаж СТВ-7

На сбор, неделя которого уже истекает, приглашены четыре спортсменки.Арина Соболенко, Александра Соснович, Вера Лапко и Лидия Морозова. Последнюю Дубров рассматривает как парного игрока.

Эдуард Дубров:
Очень хорошая отдача у девочек, хорошее настроение. Пробуем разные варианты, против мужчин играют и пока еще ни одной пары не проиграли в новом составе. Пара планируется Лапко и Морозова. Сегодня будем еще пробовать Соболенко.

Финал Кубка Федераций в Минске: с каким настроением подходят к мега-турниру белоруски? Репортаж СТВ-10

Арина Соболенко, бесспорно, сегодня любимица всех журналистов и фоторепортеров. Но девушка только недавно числится в топовой сотне – в 19 лет все только начинается. Удачное выступление на недавнем китайском турнире показало, что у беларуски большой потенциал, а значит, и на нее ложится большая ответственность.Впрочем, как и на Александру Соснович. 23-летняя беларуска уже не раз значилась в первой сотне мирового рейтинга.

Финал Кубка Федераций в Минске: с каким настроением подходят к мега-турниру белоруски? Репортаж СТВ-13

Александра Саснович, игрок женской сборной Беларуси по теннису:
У нас молодая команда. Все девчонки готовы играть с наилучшими рейтингами на данный момент, поэтому мы с хорошим составом и хорошим настроением.

«Чижовка-Арена» уже почти готова к мега-турниру. 30 октября девушки переезжают именно туда, где проведут оставшиеся почти две недели, привыкая к соревновательному покрытию.

# Теннис # Фотофакт # Александра Саснович # Эдуард Дубров

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