Финал Кубка Федераций в Минске: с каким настроением подходят к мега-турниру белоруски? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Минск через пару недель примет грандиозное теннисное событие. В финале Кубка Федераций сойдутся женские сборные Беларуси и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рабочая обстановка,тренировка длиться уже второй час. На кортах Дворца тенниса мужчины в тренерском амплуа, девушки-подопечные и капитан на своем капинанском мостике. Эдуарда Дуброва уже ничем не сломать и никем не напугать. Вопросы о победе задавать бесполезно – зачем тогда выступать, если не побеждать? Американки пофамильно пока не известны, однако Дубров уже набросал несколько возможных схем игры.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:

Потихонечку я уже разбираю их подачу, манеру игры с отскоком, куда принимают в основном. То есть картинка есть. И уже там, на «Чижовка-Арене», я буду давать спарринговые задания, чтобы они играли той игрой, против кого они будут играть. Чтобы уже тренировали сам стиль игры.

На сбор, неделя которого уже истекает, приглашены четыре спортсменки.Арина Соболенко, Александра Соснович, Вера Лапко и Лидия Морозова. Последнюю Дубров рассматривает как парного игрока. Эдуард Дубров:

Очень хорошая отдача у девочек, хорошее настроение. Пробуем разные варианты, против мужчин играют и пока еще ни одной пары не проиграли в новом составе. Пара планируется Лапко и Морозова. Сегодня будем еще пробовать Соболенко.

Арина Соболенко, бесспорно, сегодня любимица всех журналистов и фоторепортеров. Но девушка только недавно числится в топовой сотне – в 19 лет все только начинается. Удачное выступление на недавнем китайском турнире показало, что у беларуски большой потенциал, а значит, и на нее ложится большая ответственность.Впрочем, как и на Александру Соснович. 23-летняя беларуска уже не раз значилась в первой сотне мирового рейтинга.