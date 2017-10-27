«Сладкое я люблю, но медали люблю больше»: как сборная Беларуси готовится к Чемпионату мира по кикбоксингу в Будапеште

Новости Беларуси. Едва белорусские бойцы вернулись с Чемпионата Европы по тайскому боксу, как время проявлять себя настало для представителей кикбоксинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша сборная сейчас готовится к Чемпионату мира – он пройдет в начале ноября в Будапеште.

Работа в зале кипит. Последние приготовления – и совсем скоро курс на венгерский топ-форум. Шлифовать удары и комбинации смысла уже нет – на таком уровне все доведено до автоматизма. А вот сгонка веса сейчас в приоритете. Несмотря на то, что бойцы к этой процедуре привыкли, ограничивать себя сложно всегда.

Юрий Жуковский, чемпион Беларуси-2017 по кикбоксингу:

Самая интересная фаза начинается, когда нужно воздержаться от изюма, шоколада, от всего сладкого, посвятить время диет, в чем-то себя ограничить. Сладкое я люблю, но медали я люблю больше.

Юрий Жуковский – один из лидеров сборной, на пьедестал он рассчитывает всегда, в том числе и на мировом чемпионате. Несмотря на то, что топовые бойцы хорошо знают стиль друг друга, к планетарному первенству он готовит для соперников сюрпризы. Нынче тренировочный процесс у всех членов национальной команды выходит на финишную прямую.

Михаил Степанов, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

Вся основная работа, в принципе, уже проделана. Сбор мы начинали еще за месяц до Чемпионата мира. Ребята готовились. Даже пока мы были на Европе, велась здесь работа, причем велась как централизованно, так и в клубах.

Многократный призер международных турниров по кикбосингу Павел Провашинский, несмотря на активный соревновательный график в этом сезоне, к планетарному первенству готовится особо. И к титулу чемпиона страны не прочь добавить трофей и мирового победителя.

Павел Провашинский, чемпион Беларуси-2017 по кикбоксингу:

Были и профбои, и чемпионат республики по тайскому боксу, по кикбоксингу также был. Но, в основном, профбои были. Всё тяжело совмещать, причем больше психологически. Но мы не из робкого десятка.