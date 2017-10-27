Понимание игры, IQ баскетболиста читается: в Беларуси началось баскетбольное первенство среди юношей до 16 лет

Новости Беларуси. Матч между командами РГУОР и СДЮШОР минских «Цмоков» дал старт национальному баскетбольному первенству среди юношей до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс... Стать в один ряд с мировыми звездами желает каждый юный баскетболист. Не исключение и молодые белорусские дарования, играющие в детско-юношеской баскетбольной лиге. С каждым годом ребята прогрессируют, не за горами уже выступления на профессиональном уровне. Прекрасно это понимают и юные «драконы-2002», а именно капитан команды и самый результативный игрок матча-открытия между РГУОР и «Цмоками».

Валерий Аврамов, капитан СДЮШОР «Цмокi-Мiнск» – 2002:

Тренировались просто усердно очень. Первые игры, с начала сезона было тяжеловато на самом деле. Играть за первые «Цмокi-Мiнск» – это такая мечта, которую можно выполнить, если стараться и усердно работать. Арсений Тугаринов, игрок СДЮШОР «Цмокi-Мiнск» – 2002:

Игра была отличная, только у нас не очень получалось выполнять все установки тренера. Мы старались и вот, выиграли.

20 чемпионат Беларуси по баскетболу среди парней 2002-2003 года рождения является во многом определяющим. Это важный этап в подготовке наших кадетов. В самом разгаре формирование сборной страны U-16. Лучшие из лучших выступят уже летом 2018 на чемпионате Европы в дивизионе Б.

Нет сомнений, стартовавший 9-месячный сезон выявит ребят, способных поднять белорусскую сборную на ступень выше, а именно в элитный дивизион. По крайней мере, в это все верят. Однако на перспективу, безусловно, молодым укротителям баскетбольного мяча необходимо работать, работать и еще раз работать.