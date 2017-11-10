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Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге

10 ноября 2017 17:48
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Новости Беларуси. В Минске прошла жеребьевка финального матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши теннисистки подобного достижения добились впервые, а американки уже 17 лет не могут получить заветный трофей.

Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге-1

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Максим Слиж, СТВ:
Белорусские теннисистки готовы дать бой в финале Кубка Федерации команде США. Кстати, главный трофей турнира сегодня красовался у городской Ратуши, и каждый желающий мог сделать памятное фото.

Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге-4

Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге-6

Вес покрытого серебром кубка около 15 килограммов. На нем выгравированы имена всех 54 победителей турнира. На протяжении нескольких часов он, словно магнит, притягивал горожан и гостей столицы.

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Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге-9

Горожанка:
Если мы уже боремся за что-то мировое – это наша гордость.

Первыми выйдут на корт вторая ракетка сборной Беларуси – Александра Саснович и лидер американок – Коко Вандевеге.

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Кстати, 10 ноября белоруске вручили почетную награду за мужество на корте и преданность сборной, а так же денежный чек. Всю сумму белоруска решила пожертвовать благотворительной организации.

# Фотофакт # Максим Слиж # Fed Cup в Минске

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