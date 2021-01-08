Финал Кубка Беларуси по мини-футболу состоится 9 января. Вот кто сыграет за главный титул

В борьбу за трофей вступили по два коллектива из Минска и Гомеля. В первом полуфинале «Столица» соперничала с БЧ. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались минчане – 5:3. Однако столичного дерби в титульном матче не будет – второй полуфинал таил в себе куда меньшую интригу. Гомельский ВРЗ разобрался с «Охраной-Динамо» со счетом 8:2. Финал Кубка Беларуси по мини-футболу состоится 9 января.