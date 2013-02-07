Прямой эфир

Белорусские спортсмены вовсю готовятся к Олимпиаде-2014

07 февраля 2013 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены уже вовсю готовятся к соревнованиям. Точное количество  дисциплин, в которых они выступят, пока не известно. Окончательный состав определится после завершения олимпийской квалификации сборной по хоккею, а также по итогам Чемпионатов мира.

Золото в Ванкувере, бронза в Солт-Лейк-Сити... Имя Алексея Гришина уже вписано в Олимпийскую историю. Впрочем, как и других белорусских фристайлистов, так громко заявивших о себе. И снова путевку на Олимпиаду-2014 они  получили одними из первых и почти автоматом. Четверо наших спортсменов удачно выступили на всех этапах Кубка Мира. Через месяц они поедут в Сочи. Пока на разведку. Обкатать олимпийский склон.

Алексей Гришин, олимпийский чемпион по фристайлу:
Я настраиваюсь только на золото, повторить свой результат, я набираю форму, и у меня это получается очень удачно и быстро.

От накала страстей не плавится разве что лед. Эта молодая пара уже покорила сердца болельщиков. Виктория Ковалева и Юрий Белеяев — неоднократные  победители и призеры международных турниров по танцам на льду. По баллам за технику юниоры обошли взрослые пары, и теперь у них есть шанс отправиться на Чемпионат мира. Здесь и разыграют заветную путевку на Олимпиаду.

Виктория Ковалева и Юрий Беляев, члены Национальной сборной по спортивным танцам на льду:
Это будет круто, потому что каждый спортсмен стремиться к Олимпиаде.

Плановые тренировки у ребят занимают как минимум шесть часов в день. Кроме усиленной подготовки в рукаве припрятаны настоящие козыри: уникальные поддержки и элементы вращения, которые выполняют лишь наши спортсмены.

Татьяна Беляева, тренер Национальной сборной по спортивным танцам на льду:
Эту пару хорошо знают в мире фигурного катания, поэтому успехи есть, и надежды, конечно, и у спортсменов, и у тренеров.

Шестьдесят километров в час — нечеловеческая скорость, которую способны развивать конькобежцы. Так молниеносно к спортивным вершинам двигается Антон Капустин. На льду он пять лет - и уже чемпион Республики по данному виду спорта. Он еще не знает, отправится ли в Сочи: это станет известно в лишь ноябре. После Чемпионата мира. Но Антон уже готов рассказать о самой заветной мечте любого спортсмена.

Антон Капустин,  член Национальной сборной по конькобежному спорту:
Цель номер 1 – отобраться на Олимпиаду, и как все спортсмены, я мечтаю занять призовое место на Олимпиаде.

Пока точное количество спортивных дисциплин, в которых будут сражаться наши спортсмены, неизвестно. Окончательный состав определится по итогам Чемпионатов мира и после завершения олимпийской квалификации сборной по хоккею. К слову, сейчас нашу команду от Сочи отделяют лишь три победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада

Другие новости рубрики

Все новости
Каким будет обновленный стадион «Динамо»? Трио победителей международного конкурса дизайн-проекта
07 февраля 2013 13:36

Каким будет обновленный стадион «Динамо»? Трио победителей международного конкурса дизайн-проекта

4-кратный олимпийский чемпион: За 2-3 года мы приложим усилия, чтобы биатлон достиг уровня, о котором мечтает любая страна
07 февраля 2013 13:36

4-кратный олимпийский чемпион: За 2-3 года мы приложим усилия, чтобы биатлон достиг уровня, о котором мечтает любая страна

В 2015 году в Беларуси пройдет Чемпионат мира по биатлону среди юниоров
06 февраля 2013 17:39

В 2015 году в Беларуси пройдет Чемпионат мира по биатлону среди юниоров