Белорусские спортсмены вовсю готовятся к Олимпиаде-2014

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены уже вовсю готовятся к соревнованиям. Точное количество дисциплин, в которых они выступят, пока не известно. Окончательный состав определится после завершения олимпийской квалификации сборной по хоккею, а также по итогам Чемпионатов мира.

Золото в Ванкувере, бронза в Солт-Лейк-Сити... Имя Алексея Гришина уже вписано в Олимпийскую историю. Впрочем, как и других белорусских фристайлистов, так громко заявивших о себе. И снова путевку на Олимпиаду-2014 они получили одними из первых и почти автоматом. Четверо наших спортсменов удачно выступили на всех этапах Кубка Мира. Через месяц они поедут в Сочи. Пока на разведку. Обкатать олимпийский склон.

Алексей Гришин, олимпийский чемпион по фристайлу:

Я настраиваюсь только на золото, повторить свой результат, я набираю форму, и у меня это получается очень удачно и быстро.

От накала страстей не плавится разве что лед. Эта молодая пара уже покорила сердца болельщиков. Виктория Ковалева и Юрий Белеяев — неоднократные победители и призеры международных турниров по танцам на льду. По баллам за технику юниоры обошли взрослые пары, и теперь у них есть шанс отправиться на Чемпионат мира. Здесь и разыграют заветную путевку на Олимпиаду.

Виктория Ковалева и Юрий Беляев, члены Национальной сборной по спортивным танцам на льду:

Это будет круто, потому что каждый спортсмен стремиться к Олимпиаде.

Плановые тренировки у ребят занимают как минимум шесть часов в день. Кроме усиленной подготовки в рукаве припрятаны настоящие козыри: уникальные поддержки и элементы вращения, которые выполняют лишь наши спортсмены.

Татьяна Беляева, тренер Национальной сборной по спортивным танцам на льду:

Эту пару хорошо знают в мире фигурного катания, поэтому успехи есть, и надежды, конечно, и у спортсменов, и у тренеров.

Шестьдесят километров в час — нечеловеческая скорость, которую способны развивать конькобежцы. Так молниеносно к спортивным вершинам двигается Антон Капустин. На льду он пять лет - и уже чемпион Республики по данному виду спорта. Он еще не знает, отправится ли в Сочи: это станет известно в лишь ноябре. После Чемпионата мира. Но Антон уже готов рассказать о самой заветной мечте любого спортсмена.

Антон Капустин, член Национальной сборной по конькобежному спорту:

Цель номер 1 – отобраться на Олимпиаду, и как все спортсмены, я мечтаю занять призовое место на Олимпиаде.

Пока точное количество спортивных дисциплин, в которых будут сражаться наши спортсмены, неизвестно. Окончательный состав определится по итогам Чемпионатов мира и после завершения олимпийской квалификации сборной по хоккею. К слову, сейчас нашу команду от Сочи отделяют лишь три победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.