Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года: итоги

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года подошел к концу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
27 января состоялись финальные поединки у парней и девушек.
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года подошел к концу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
27 января состоялись финальные поединки у парней и девушек.
У представителей сильного пола отсутствовала третья ракетка Беларуси Александр Ханин, который в Германии готовится к европейскому первенству. В решающем поединке скрестили ракетки Андрей Лобанов и Владислав Руклецов. Именно последний одержал победу со счетом 4:2 и стал чемпионом страны.
У девушек викторию завоевала столичная теннисистка Дарья Триголос, в финале переигравшая минчанку Анну Патееву 4:1. Для Даши это дебют на подобном первенстве – и сразу золото. В мировом рейтинге из белорусок на данный момент ее опережают лишь Алина Никитченко и Виктория Павлович.
Впереди – чемпионат Европы U-21, который начнется 8 марта. Напоминаем, что именно Минск станет местом проведения форума.
Дарья Триголос, чемпионка Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года:
Это соревнование – это как этап подготовки к чемпионату Европы до 21 года. К нему активно готовимся: тренировки на столах, психологическая подготовка, физическая подготовка – все вместе. Настраиваемся. Будем бороться, надеемся, что покажем свою лучшую игру. Может быть, получится завоевать медали. Будем стараться, будем все делать.