Прямой эфир

Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года: итоги

27 января 2018 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года подошел к концу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

27 января состоялись финальные поединки у парней и девушек.

Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года: итоги-1

У представителей сильного пола отсутствовала третья ракетка Беларуси Александр Ханин, который в Германии готовится к европейскому первенству. В решающем поединке скрестили ракетки Андрей Лобанов и Владислав Руклецов. Именно последний одержал победу со счетом 4:2 и стал чемпионом страны.

У девушек викторию завоевала столичная теннисистка Дарья Триголос, в финале переигравшая минчанку Анну Патееву 4:1. Для Даши это дебют на подобном первенстве – и сразу золото. В мировом рейтинге из белорусок на данный момент ее опережают лишь Алина Никитченко и Виктория Павлович.

Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года: итоги-4

Впереди – чемпионат Европы U-21, который начнется 8 марта. Напоминаем, что именно Минск станет местом проведения форума.

Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года: итоги-7

Дарья Триголос, чемпионка Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года:
Это соревнование – это как этап подготовки к чемпионату Европы до 21 года. К нему активно готовимся: тренировки на столах, психологическая подготовка, физическая подготовка – все вместе. Настраиваемся. Будем бороться, надеемся, что покажем свою лучшую игру. Может быть, получится завоевать медали. Будем стараться, будем все делать.

# Фотофакт # Настольный теннис # Дарья Триголос

Другие новости рубрики

Все новости
Стоит того, чтобы увидеть: международный турнир по игре «три на три» в ТЦ «Столица»
27 января 2018 20:10

Стоит того, чтобы увидеть: международный турнир по игре «три на три» в ТЦ «Столица»

«Мы уже во второй четверти поймали свою игру»: тренер «Цмоков» об игре с «Горизонтом»
27 января 2018 19:59

«Мы уже во второй четверти поймали свою игру»: тренер «Цмоков» об игре с «Горизонтом»

Каролин Возняцки выиграла Australian Open и спустя 7 лет возвращается на первую строчку мирового рейтинга
27 января 2018 17:37

Каролин Возняцки выиграла Australian Open и спустя 7 лет возвращается на первую строчку мирового рейтинга