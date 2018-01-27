Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года: итоги

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года подошел к концу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У представителей сильного пола отсутствовала третья ракетка Беларуси Александр Ханин, который в Германии готовится к европейскому первенству. В решающем поединке скрестили ракетки Андрей Лобанов и Владислав Руклецов. Именно последний одержал победу со счетом 4:2 и стал чемпионом страны.

У девушек викторию завоевала столичная теннисистка Дарья Триголос, в финале переигравшая минчанку Анну Патееву 4:1. Для Даши это дебют на подобном первенстве – и сразу золото. В мировом рейтинге из белорусок на данный момент ее опережают лишь Алина Никитченко и Виктория Павлович.