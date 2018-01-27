«Мы уже во второй четверти поймали свою игру»: тренер «Цмоков» об игре с «Горизонтом»

Новости Беларуси. В женском чемпионате страны по баскетболу 27 января встречались «Цмоки» и «Горизонт», и это был центральный матч тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на фаворитский статус команды Андрея Вавлева, с самого начала встречи инициативой владел «Горизонт». Превосходство в счете хозяйки площадки сохраняли на протяжении двух четвертей. Однако после перерыва «Цмоки» переломили ход игры. Сперва они нивелировали отставание, а позже и вовсе вышли вперед. Итоговый счет – 70:65.

Андрей Вавлев, главный тренер женской команды «Цмокі»:

Легко начали. Как правило, легко начинаешь – тяжело заканчиваешь. Кай Афи там немножко не разобралась, вышла в защите, сразу завезла быстро 9 очков. Мы уже во второй четверти поймали свою игру. Может быть и поудачнее сложилось, заработали три совсем необязательных пробивных фола. Там уже ничего особо не надо было менять, было видно, за что мы зацепились.