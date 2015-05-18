На минских теннисных кортах прошли первенства Беларуси в возрастных категориях до 12 и до 14 лет

Новости Беларуси. Для юных теннисистов нашей страны прошедшая неделя, безусловно, была напряженной. На минских кортах проходили первенства Беларуси в возрастных категориях до 12 и до 14 лет. Борьба велась серьезная, а имена победителей состязаний стали известны накануне.

Финалы проходили по круговому принципу и награду разыгрывали по четыре лучших теннисиста и теннисистки.

В младшей возрастной группе у мальчиков первенство выиграл Егор Слизевич, у девочек сильнее всех была Анастасия Абрамович. У ребят возрастом до 14 лет фаворит был ясен сразу и сюрприза не произошло. Победу отпраздновал Кирилл Ярмошук.

У девушек борьба велась более напряженная, а виктория досталась Анне Кубаревой. Конечно, победа – это хорошо, но куда важнее сейчас для этих юных спортсменов закалка характера, которая в будущем, несомненно, поможет им сражаться до самого конца и побеждать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».